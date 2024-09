Festiwal Chopin i jego Europa. Chopin, salon, blues i fabryka

Można oczywiście zapytać, co łączy muzykę fortepianową Chopina z rozbudowaną ponad miarę symfoniką Sibeliusa czy z jeszcze bardziej monumentalną twórczością Antona Brucknera? Świat czci go w tym roku, bo przypada 200. rocznica urodzin Brucknera, polskie zespoły go unikają, gdyż ta muzyka wymaga wysiłku artystów i słuchaczy. Jego trwająca prawie półtorej godziny, napisana na wielki orkiestrowy skład VIII symfonia wypełniła całe spotkanie z Orchestre des Champs-Élysées i sławnym Philippem Herreweghem.

Sibelius i Bruckner pasują jednak do tego festiwalu, bo to twórcy późnego romantyzmu zapętlonego w nieustannych przetworzeniach motywów. Ale to ten sam romantyzm, którego korzeni trzeba szukać u Chopina.

Romantyczne kobiety potrafiły komponować

Inna orkiestra, Basel Kammerorchester, wzbogaciła naszą wiedzą o romantyzmie błędnie postrzeganym jako epoka, w której kobiety muzyką mogły zajmować się jedynie w salonach. Fanny Mendelssohn-Hensel, utalentowana jak jej brat Feliks, skomponowawszy uwerturę, którą w Warszawie zagrała orkiestra z Bazylei, zamilkła po wyjściu za mąż. Ale Emilie Mayer brała czynny udział w życiu muzycznym Europy, bo rodzinny spadek zapewnił jej niezależność. Stworzyła m.in. osiem symfonii, siódmą z nich, dobrze wpasowującą się w styl między Beethovenem a Brahmsem, przywiozła Basel Kammerorchester.

Czytaj więcej Muzyka klasyczna Festiwal Chopin i jego Europa. Bitwa o bilety na Bruce’a Liu Internetowa sprzedaż dwóch tysięcy biletów na występ zwycięzcy ostatniego Konkursu Chopinowskiego zakończyła się po kilku minutach, ale to nie jedyny świetny pianista, który zagra w tym roku na festiwalu Chopin i jego Europa.

Niespodzianek było – jak zresztą każdego roku – więcej. Liryczny Lukas Geniušas (II nagroda na Konkursie Chopinowskim w 2015 roku) i jego żona, dynamiczna w grze Anna Geniushene (II nagroda na nie mniej prestiżowym Konkursie van Cliburna w USA), w pierwszej części recitalu grali razem głównie XIX-wieczną muzykę salonową Chopina, Moszkowskiego i Friedmana.