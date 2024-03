Krystian Lada w belgijskim teatrze La Monnaie. Polski artysta rozlicza Europę

Co Europa pamięta z wydarzeń 1968 roku

Oglądając jednak to, co wykreował Krystian Lada, trudno nie zadać pytania, czym jest dla Europejczyka rok 1968. Zapewne jedynie odległą historią, a uczestnicy tamtych wydarzeń też nie chcą do nich wracać. Europa żyje dziś innymi sprawami i przywołane na moment filmowymi kadrami protesty żółtych kamizelek niewiele tu wnoszą. Taką „Rewolucję” i taką „Nostalgię” mógł właściwie stworzyć jedynie Polak, przedstawiciel narodu, który po 1968 roku przeżył w kolejnych dekadach kolejne wstrząsy, a dziś ciągle trwają w tym kraju spory, rozliczenia i formułowane są oceny, które nas dzielą.

Widz siedzący w eleganckiej Sali La Monnaie przyjmuje jednak oba spektakle wręcz entuzjastycznie, dziękując zarówno za efekt teatralny i muzyczny, bo też Carlo Goldstein dyryguje z niezwykłą precyzją, wrażliwością oraz z temperamentem, który obce jest dyrygentom sięgającym po muzykę Verdiego w polskich teatrach. Poziom śpiewaków jest, co prawda, zróżnicowany, ale jak miło, że błyszczała na tym tle owacyjnie przyjęta młoda Polka o pięknym krystalicznym głosie sopranowym Gabriela Legun, obsadzona w obu częściach – w rolach Cristiny i jej córki Virginii.

Czytaj więcej Teatr Syndrom Don Giovanniego niszczy ekosystem Krystian Lada z zespołem zajął drugie miejsce w prestiżowym konkursie Ring Award w Grazu, a odzewem na prezentacje jego spektaklu jest kilka zaproszeń m. in. do opery w Brukseli. Nagrodę główną zdobył zespół Aniki Rutkofsky z feministyczną interpretacją „Don Giovanniego. Rozliczenie”.

W finale „Nostalgii” znakomity chór La Monnaie wykonał słynną pieśń „Va pensiero” z „Nabucca”. Można to potraktować jako gest dla operowej publiczności, by otrzymała to, co lubi. Ale może jest to dość przewrotna pointa Krystiana Lady, przecież tę pieśń śpiewa naród pozbawiony ojczyzny, o jakiej marzy. A jednak nie traci nadziei, że kiedyś to się stanie.