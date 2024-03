Niewielu jest pianistów potrafiących ukazać w szaleńczych pasażach Beethovena wyjątkowe połączenie żywiołu i delikatnego, perlistego dźwięku.

Jest w jego dyskografii parę wyjątków, choćby zrealizowana prawie ćwierć wieku temu dla Virgin mozartowska płyta, na której Piotrowi Anderszewskiemu towarzyszyła Sinfonia Varsovia. Z racji tych długich związków Sinfonia Varsovia zaprosiła go do koncertowego cyklu, którym w tym roku świętuje swoje 40-lecie. On wybrał nie tak jak wtedy Mozarta, ale innych przedstawicieli wiedeńskiego klasycyzmu, Haydna i Beethovena. I znów grał prowadząc od fortepianu orkiestrę.

Co łączy Haydna i Beethovena

Nie wiadomo dokładnie, kiedy Haydn skomponował Koncert D-dur, na pewno przed 1784 rokiem, a więc w okresie, gdy fortepian znajdował się „w powijakach”. Znacznie częściej grywano na klawesynie, co Haydn uwzględnił w fakturze swojego utworu. Piotr Anderszewski zagrał go zaś tak, jakby wyszedł on spod ręki Beethovena – mocniejszym dźwiękiem i z własną kadencją wieńczącą część pierwszą, która niemal zburzyła klasyczny ład. Uspokojenie przyniosła część druga, a finałowe rondo pięknie zwieńczyło całość. Było szalone, rubaszne i roztańczone, a przy tym interpretacyjnie bardzo zdyscyplinowane.

O powstałym kilkanaście lat później I koncercie fortepianowym Beethovena, niektórzy mawiają, że jest mniej ciekawy od tych, które napisał w XIX wieku. To bardzo powierzchowna opinia, jego klasycystyczna forma konsekwentnie się rozwija aż do finału, będącym apoteozą czystej muzyki.

Niewielu jest pianistów potrafiących ukazać w szaleńczych pasażach Beethovena wyjątkowe połączenie żywiołu i delikatnego, perlistego dźwięku. Tak gra go niezrównana Martha Argerich i podobne do niej podejście ma również Piotr Anderszewski. Co więcej, poprzez umiejętne wzmacnianie niektórych akcentów potrafił utrzymać pełnej zgodności pianisty z orkiestry, czym zajmują się dyrygenci (przynajmniej ci dobrzy).