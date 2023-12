Sinfonia Varsovia: kontrakt na serwetce

Sinfonia Varsovia kończy 40 lat, pierwszy raz zaprezentowała się w kwietniu 1984 roku, pierwszy jubileuszowy koncert da jednak już 20 grudnia, bo w historii orkiestry niewiele jest zdarzeń oczywistych. W końcu po raz pierwszy stanęła przed publicznością, gdy właściwie jeszcze jej nie było.

O początkach opowiada Waldemar Dąbrowski, dziś dyrektor Opery Narodowej, wówczas dyrektor Centrum Sztuki Studio. – Zadzwoniła do mnie pewnego dnia agentka Yehudi Menuhina z pytaniem, czy nie mam orkiestry symfonicznej, z którą Menuhin mógłby występować oraz nagrywać. Odpowiedziałem, że tak, choć do dyspozycji była tylko mała, ale za to świetna i znana w świecie Polska Orkiestra Kameralna.

Rozpoczęły się poszukiwania po całym kraju kilkunastu przynajmniej muzyków, którzy mogliby uzupełnić skład zespołu. Kiedy Yehudi Menuhin przyjechał, nie krył zadowolenia po pierwszym koncercie.

Samolot do Sarajewa

– Podczas pożegnania na warszawskim lotnisku padło pytanie, czy maestro nie chciałby pracować z nami na stałe – wspomina Waldemar Dąbrowski. – A on wziął ze stolika serwetkę i napisał na niej: „Yehudi Menuhin, główny dyrygent gościnny Sinfonii Varsovii”. Złożył podpis i dodał datę. To starczyło za cały kontrakt.