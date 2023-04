Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena. Jak odświeżyć kanon

Rzadko wykonywana V Symfonia „Koreańska” zagrana przez koreańską orkiestrę zyskała niesamowitą energię, co wzbogaciło jej neoromantyczny charakter. Ten utwór stał się ciekawym przykładem spotkania Zachodu ze Wschodem, zgodnie z główną ideą tegorocznej edycji.

VI Symfonia „Pieśni chińskie” została skonfrontowana z „Pieśnią o ziemi” Mahlera. I on, i Penderecki skorzystali z tego samego zbioru poezji chińskiej w niemieckim tłumaczeniu. Mahlera zainspirowała ona do refleksji, w której pogoda życia łączy się ze śmiercią. W utworze Pendereckiego dominuje melancholia i ciekawe nawiązania do tradycyjnej muzyki chińskiej. Ten wieczór, w którym Jacek Kaspszyk poprowadził świetnie grających muzyków NOSPR oraz śpiewaków Thomasa Bauera i Thomas E. Mohra, był wydarzeniem godnym najlepszych festiwali.

W powszechnej świadomości Krzysztof Penderecki postrzegany jest jako kompozytor wielkich dzieł. Dlatego tak oczekiwany jest wielkopiątkowy finał, który przyniesie z „Siedmioma bramami Jerozolimy”. Ciągle natomiast na drugim planie pozostaje jego niezwykle ciekawa, często zaskakująca muzyka kameralna. Tworzył ją niemal od zawsze, od napisanej w wieku 20 lat I Sonaty na skrzypce i fortepian, która i dziś brzmi zaskakująco świeżo, zwłaszcza gdy tak zagrali ją Dalia Kuznecovaitė i Tymoteusz Bies.

Ze znakomitym przyjęciem spotkał się występ Apollon Musagète Quartet, który z ogromną wrażliwością zagrał dwa kwartety z ostatniego okresu twórczości Pendereckiego. A piękną pointą tego wieczoru był mało znany sekstet na nietypowy skład – skrzypce, altówka, wiolonczela, fortepian, klarnet i waltornia. Takich utworów na różne instrumenty jest wiele, mogą być inspiracją dla artystów hołdujących różnym gatunkom muzycznym. Krzysztof Penderecki lubił takie eksperymenty, wręcz sprzyjał im, może więc powinny zagościć na tym festiwalu?

Sokrates i farsa

Najbardziej tłoczno było na koncertach, których program wykraczał poza kanon Beethovena. Niekończącymi się brawami skwitowano ogniste wykonanie „Bolera” Ravela przez Basque National Orchestra pod dyrekcją Roberta Trevino. Entuzjastycznie przyjęto 28-letniego Rumuna Daniela Cioba, który z poczuciem swingu zagrał koncert fortepianowy Gershwina. Równie żywiołowy był zresztą w tym wieczorze muzyki amerykańskiej John Axelrod dyrygujący Sinfonią Iuventus.