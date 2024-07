Według Bodnara, dr Sopiński przekroczył też granice swobody wypowiedzi i tolerancji akademickiej oraz naruszył elementarne normy etyczne obowiązujące w środowisku naukowym, zamieszczając w maju 2023 r., na swoim profilu w serwisie „X” (dawny Twitter) wpis nawołujący do upokarzania i stosowania przemocy fizycznej („golenia głów”) oraz wyrządzenia krzywdy społecznej (pozbawienia obywatelstwa i tytułów naukowych) prof. Janowi Grabowskiemu (współzałożycielowi Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk) i prof. Barbarze Engelking (kierownikowi tego Centrum) w związku z ich wypowiedziami na temat wyników prowadzonych przez nich od lat badań naukowych nad Zagładą, czym uchybił godności zawodu nauczyciela akademickiego.

"Odebranie profesury. Odebranie obywatelstwa polskiego. Golić głowy nie trzeba, bo ten ohydny kłamca Grabowski jest już łysy... Dla takich ludzi jak Jan Grabowski czy Barbara Engelking nie może być miejsca w polskiej akademii i nauce" - napisał wówczas rektor-komendant.

Zgodnie z obowiązującą procedurą rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania polecenia organu, który go powołał, lub powzięcia w inny sposób informacji o popełnieniu czynu mającego znamiona przewinienia dyscyplinarnego. Organem właściwym do orzekania w pierwszej instancji w przypadku nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję rektora uczelni jest komisja dyscyplinarna przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a organem drugiej instancji – komisja dyscyplinarna przy Ministrze Nauki. Są one niezawisłe w zakresie orzekania oraz niezależne od organów władzy publicznej i organów uczelni. Komisje dyscyplinarne samodzielnie ustalają stan faktyczny i rozstrzygają zagadnienia prawne i nie są związane rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu oraz opinii komisji do spraw etyki w nauce PAN.

Sopiński: niemożliwa dyscyplinarka za światopogląd i filozofię

Do komunikatu MS w tej sprawie już odniósł się rektor Sopiński.

"Ustawa PSWN nie przewiduje formy postanowienia dla polecenia rozpoczęcia prowadzenia sprawy dyscyplinarnej kierowanego do właściwego rzecznika dyscyplinarnego nadzorującego uczelnię służb państwowych (taka forma jest przewidziana wyłącznie dla polecenia rektora – art. 282 pkt 3 ustawy PWSN).

Wobec powyższego, wniosłem o uchylenie wydanego przez Ministra Sprawiedliwości polecenia rozpoczęcia prowadzenia sprawy dyscyplinarnej w trybie art. 284a ust. 5 pkt 1 ustawy o PSWN, albowiem sprawa objęta poleceniem Ministra dotyczyła wyrażania przeze mnie przekonań światopoglądowych i filozoficznych." - czytamy w jego oświadczeniu opublikowanym na X.