Pismo z Departamentu Ceł MF z 22 marca 2024 r. (sygn. DC5.8870.378.2024), w którym udzielono im instrukcji co do stosowania unijnego rozporządzenia sankcyjnego nr 833/2014. Przypomniano m. in., że w przypadku wywozu samochodów osobowych do Rosji, na Białoruś czy do krajów Azji Środkowej (albo tranzytu przez te kraje) wymagane jest oświadczenie producenta towarów. Ma on w nim oświadczać, ze wie, kto jest końcowym użytkownikiem, kto jest sprzedającym i kupującym i ze jest świadom wszystkich ograniczeń, jakie dotyczą handlu w związku z nałożonymi sankcjami.

Takie wymogi dziwią praktyków zajmujących się na co dzień obsługą handlu zagranicznego. Jak zauważa Piotr Sienkiewicz, dyrektor agencji celnej Rusak Business Services, o ile sankcje wobec Rosji są uzasadnione i trzeba je egzekwować, to nie dotyczą wszystkich towarów, a obrót handlowy z Rosją, którego nie obejmują sankcję, wciąż trwa i jest legalny. – Widać tu nadgorliwość urzędów. Przecież jeśli się trzymać sztywno tych wymogów, to polski obywatel chcący sprzedać na Białoruś nieobjętego sankcjami 15-letniego volkswagena, miałby uzyskać oświadczenie prezesa koncernu VW, oświadczającego że ten samochód finalnie nie trafi do Rosji – zauważa Sienkiewicz. Dodaje, ze bardziej uzasadnione w takim przypadku byłoby wymaganie takich oświadczeń od eksportera a nie od producenta.

Papierowy przepis

Także projektowana nowela ustawy sankcyjnej może nie spełnić swojego zadania ze względu na wiele użytych w projekcie nieprecyzyjnych pojęć. Pojawia się tam bowiem m.in., wymóg, by w terminie 45 dni od wyprowadzenia towaru poza obszar celny Unii Europejskiej, przedłożyć naczelnikowi urzędu celno-skarbowego „dokument potwierdzający dokonanie odprawy celnej towaru z państwa przeznaczenia”.

- Dowód odprawy celnej jako dokument papierowy nie istnieje już chyba w żadnym kraju świata. Istnieją elektroniczne pliki czy komunikaty nieprzekładalne na papierowe wydruki. CO tak naprawdę trzeba będzie dostarczyć organowi celnemu? – pyta retorycznie Piotr Sienkiewicz.