Zrozumieć świat na nowo. „Rzecz o geopolityce” – wspólny podcast „Rzeczpospolitej” i twórcy „Podróży bez Paszportu”

Podcast poprowadzi Mateusz Grzeszczuk, dziennikarz zajmujący się tematyką międzynarodową, znany m.in. z audycji „Podróż bez Paszportu”. Grzeszczuk jest laureatem prestiżowych nagród: EMPIK Audio Go, Best Stream Awards 2024 oraz Patronite. W 2024 roku ukazała się jego książka „Światy lękowe”.

– W świecie, który zmienia się szybciej niż myślisz, zaoferujemy nie tylko wiadomości, ale także głęboką analizę i kontekst. Porozmawiamy z ekspertami, rozłożymy na czynniki pierwsze konflikty, polityczne napięcia i ekonomiczne trendy, które kształtują naszą przyszłość. Bez uproszczeń, bez zbędnego szumu - tylko rzetelna geopolityka, która pozwala zrozumieć, co naprawdę dzieje się za kulisami światowej sceny. Słuchaj nas, jeśli chcesz widzieć więcej niż nagłówki – mówi autor podcastu Mateusz Grzeszczuk.

– W czasach globalnych napięć i dynamicznych przemian, zrozumienie geopolityki to klucz do zrozumienia rzeczywistości. Dlatego uruchamiamy ten podcast: by pomóc naszym słuchaczom patrzeć głębiej, rozumieć więcej i wyciągać własne wnioski na podstawie faktów, a nie emocji – tłumaczy Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.

Gośćmi pierwszego odcinka podcastu „Rzecz o geopolityce” będą Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego „Rzeczpospolitej” oraz dr Krzysztof Mazur, twórca kanału „Geoekonomia”.