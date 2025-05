Wyjątkowe podróże z „Rzeczpospolitą”. Nowy magazyn już na rynku

W pierwszym numerze rekomendujemy te miejsca w Europie, które nas fascynują od dawna. A zwłaszcza słoneczną Italię, kraj który w tym roku odnotuje największą liczbę odwiedzających turystów. W przeciwieństwie do typowych magazynów, czy broszur turystycznych, „Rzeczpospolita Podróże” jest ofertą dla czytelników bardziej wymagających. Teksty prócz informacji praktycznych zawierają mnóstwo odniesień do kultury, historii, architektury, czy etnografii. Stawiamy na piękno świata opisane doskonałymi piórami oraz ilustrowane znakomitymi, często autorskimi zdjęciami.

Reklama

– Chcemy tworzyć pismo, które nie tylko zachęca do podróży, ale przede wszystkim opowiada z pasją o urodzie świata. Naszą ambicją jest budowanie własnego, niepowtarzalnego stylu. Nazwę go nieco na wyrost „herbertowskim”, bo łączy zauroczenie naturą z zachwytem dziełami ludzkich rąk, czyli kulturą. „Rzeczpospolita Podróże” to wyprawa zarówno intelektualna, jak i emocjonalna przygotowana specjalnie dla naszych wyrobionych czytelników, tych, którzy podzielają wizję świata Rzeczpospolitej. Liczymy też na młodych ambitnych ludzi, dla których wakacje to nie tylko zaleganie na plaży, ale przede wszystkim przygoda ze świata kultury – mówi redaktor naczelny pisma Bogusław Chrabota.

Jacek Pałkiewicz, zawodowy podróżnik, w tekście „Bizancjum, Konstantynopol, Stambuł” opowiada o mieszance kultur, religii i wpływów w Stambule – metropolii sercem i duchem orientalnej, ale dumnej ze swojej bizantyjskiej przeszłości.

Bogusław Chrabota opisuje portugalskie Tomar. Poszukiwacze skarbu templariuszy spoglądają często na Portugalię. Mimo że nie była centrum życia zakonu, to właśnie tam znajdują się wspaniałe zabytki świadczące o potędze rycerzy Świątyni.