Orlen chciał kupić jeszcze więcej spółek medialnych. Po Polska Press przymierzał się do kupienia Gremi Media – informuje Radio Zet, powołując się na informacje uzyskane od jednego z audytorów Orlenu.

Daniel Obajtek chciał stworzyć państwowy koncern medialny

Kupienie Gremi Media miało być kolejnym krokiem na drodze do tworzenia koncernu medialnego sprzyjającego ówczesnej władzy.

Według audytorów prace nad zakupem Gremi Media trwały od kwietnia do października 2021 roku. Do przeprowadzenia due diligence finansowego oraz wyceny wynajęto firmę F., a do przeprowadzenia due diligence prawnego i koordynacji prac związanych ze złożeniem oferty niewiążącej - kancelarię S. W toku prac konsultanci poszukiwali również synergii między działalnością Polska Press i Gremi Media. Koszty pracy doradcy F. wyniosły 450 tys. zł, a koszty kancelarii prawnej - 179 tys. zł.

W efekcie tych prac Orlen składał kolejne oferty niewiążące na coraz wyższe kwoty. Chodziło o zakup 73,81 procent udziałów w Gremi Media. 13 lipca 2021 roku Orlen zaproponował 116 mln zł. Następnie 15 września 2021 roku złożył kolejną ofertę na kwotę 128 mln zł, a 22 października 2021 roku ostatnią propozycję na kwotę 130 mln zł.