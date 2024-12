„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium października

Rynek opon, co oczywiste, podąża za trendami w sprzedaży nowych samochodów. Obecnie niemal co czwarte auto wyjeżdżające z polskiego salonu należy do segmentu premium, a w ostatnim roku rynek aut luksusowych wzrósł o ponad 20 proc. Polscy klienci szukają prestiżowych produktów prezentujących najnowsze technologie i ta zmiana widoczna jest również na rynku ogumienia. To właśnie dlatego czołowi producenci opon - jak Goodyear, obecny na rynku od 126 lat - inwestują ogromne środki w badania i rozwój technologii, czerpiąc wiedzę także z regularnych testów na torach wyścigowych, które pozwalają rozwijać technologie dla opon drogowych.