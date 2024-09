Największa platforma płatnej telewizji

Cyfrowy Polsat to grupa kilkudziesięciu spółek, których lista za sprawą przejęć ciągle się zmienia, ale do najważniejszych należą Polkomtel – komórkowa sieć Plus z submarką Plush oraz a2Mobile i Premium Mobile (numer 3 pod względem liczby użytkowników), platforma płatnej telewizji Cyfrowy Polsat (numer 1 na rynku płatnej telewizji w Polsce), telekomunikacyjny operator przewodowy Netia (numer 4 w segmencie szerokopasmowego internetu i telefonii), Telewizja Polsat (numer 2 pod względem udziału w widowni w Polsce), portal Interia oraz PAK Polska Czysta Energia (właściciel i inwestor na rynku odnawialnych źródeł energii).

Spółka-matka grupy Polsat Plus to Cyfrowy Polsat, czyli platforma płatnej telewizji używająca do dystrybucji treści przede wszystkim technologii satelitarnej, ale także IPTV oraz streamingu. Jej marketingowa nazwa to Polsat Box. Choć telewizja satelitarna, za sprawą coraz bardziej dostępnych sieci światłowodowych jako medium treści, uważana jest za segment bez potencjału wzrostu, to plusem Cyfrowego Polsatu jest pozycja rynkowa. Platforma ta jest największym graczem pod względem liczby abonentów płatnej telewizji w Polsce i drugim pod względem przychodów po Canal+ Polska. Urząd Komunikacji Elektronicznej podał, że na koniec 2023 r. na 10,9 mln subskrybentów usługi 26,9 proc. (2,9 mln) korzystało z usług Cyfrowego Polsatu. Sama platforma podaje, że na koniec czerwca 2024 r. świadczyła około 4,8 mln usług płatnej telewizji. Jej przychody w 2023 r. wynosiły 2,2 mld zł, lekko mniej niż w 2022 r., EBITDA 349 mln zł, a zysk netto prawie 640 mln zł.

Telekomunikacyjne ogniwa, czyli skąd Plus w Polsacie

Największe źródło przychodów i zysków Grupy Polsat Plus – Polkomtel, kupiony przez Zygmunta Solorza i Heronima Rutę w 2011 r. (do Cyfrowego Polsatu wnieśli go w 2014 r.) od spółek skarbu państwa i brytyjskiego Vodafone za 15,1 mld zł (18,1 mld zł z długiem) – według UKE miał w 2023 r. 20,3-proc. udział w rynku usług komórkowych po względem liczby użytkowników (bez kart SIM urządzeniach). Daje to 10,6 mln użytkowników: osób indywidualnych, pracowników firm i administracji publicznej. Przychody operatora oferującego w 2023 r. wyniosły 7,25 mld zł, lekko rosnąc w porównaniu z 2022 r., miał on miliard zysku operacyjnego i 200 mln zł zysku netto. W 2021 r. maszty i nadajniki Polkomtelu zostały sprzedane za 7,1 mld zł hiszpańskiej firmie Cellnex. Wcześniej Polkomtel wniósł infrastrukturę do spółki Polkomtel Infrastruktura i to tę firmę sprzedał Hiszpanom. Ma w niej 0,01-proc. udział i prawo pierwokupu pozostałych udziałów, a jednocześnie zawarł umowy wieloletniego korzystania ze sprzedanej sieci. Cellnex kupił także maszty (ale bez nadajników) operatora sieci Play i próbuje wyciągać korzyści zarządzając infrastrukturą obu telekomów.

Mało na co dzień wiadomo o działalności operacyjnej przewodowego operatora Netia, którego Zygmunt Solorz i Cyfrowy Polsat przejęli w 100 proc. pod koniec 2021 r. i wycofali z warszawskiej giełdy ubiegając konkurentów. Netia zapewnia grupie Polsat Plus bezpośrednią ekspozycję na gorący dziś rynek światłowodowego dostępu do internetu. Jej sieć dociera do około 3,5 mln adresów w Polsce. Sieć nowoczesna – tzw. gigabitowa – do około 2,1 mln, ale modernizacja małymi krokami trwa.

Całkowity zasięg usług grupy jest jednak większy za sprawą partnerstw i rosnącego rynku hurtowników. Grupa szacuje, że dociera z usługami stacjonarnego dostępu do około 10 mln gospodarstw domowych w kraju.