Komisja Europejska formalnie wyznaczyła dziś Xnxx jako bardzo dużą platformę internetową (VLOP) na mocy aktu o usługach cyfrowych. To nie oznacza jednak dowodów uznania dla tej platformy, może oprócz krótkotrwałej reklamy, a nowe obowiązki, jak zablokowanie dzieciom dostępu do treści porno w internecie, a takie właśnie usługi oferuje ta strona.

Na Xnxx zagląda co miesiąc ponad 45 mln użytkowników tylko w Unii Europejskiej – informuje KE. A taka właśnie liczba gości pozwala na uznanie za VLOP, czyli ważnego gracza w internecie, który jest obciążony dodatkową odpowiedzialnością na podstawie Digital Services Act.

Jakie obowiązki dla platformy porno na podstawie DSA?

Po dzisiejszej decyzji Brukseli Xnxx, jako VLOP, do połowy listopada 2024 r. będzie musiał zacząć przestrzegać bardziej rygorystycznych przepisów aktu o usługach cyfrowych, jak - ochronę użytkowników w internecie, uniemożliwienie małoletnim dostępu do treści pornograficznych, wprowadzenie narzędzi weryfikacji wieku, a także – platforma porno będzie musiała wpuścić naukowców, by zapewnić im dostęp do publicznie dostępnych danych, platforma ma także ujawnić repozytorium reklam, czyli informacje o reklamodawcach oraz reklamach.Musi też wyznaczyć osobę do kontaktu z władzami, zgłaszać naruszenia prawa, przestrzegać zasad dla platform VLOP i VLOSE, napisanych z uwagi na ich potencjalny wpływ na społeczeństwo jako dużych graczy.

Jako VLOP, Xnxx musi też ograniczyć ryzyko systemowe wynikające z jego usług, jak rozpowszechnianiem nielegalnych treści lub negatywny wpływ na dobrostan psychiczny i fizyczny użytkownika. Pierwsze sprawozdanie z oceny ryzyka Xnxx ma przedstawić do połowy listopada 2024 r. Xnxx to platforma należąca do czeskiej spółki NKL Associates zarejestrowanej w Pradze, dlatego przestrzegania nowych obowiązków będzie pilnował czeski koordynator ds. usług cyfrowych. Każdy kraj członkowski UE wyznaczył takich koordnatorów na podstawie ustawy o usługach cyfrowych (DSA), odpowiadają za nadzorowanie, egzekwowanie i monitorowanie DSA.