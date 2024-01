Gremi Media z rekordowymi wynikami online w 2023 roku

W czerwcu 2023 roku Grupa Gremi Media po raz pierwszy w historii swojej działalności przekroczyła liczbę 6,2 mln realnych użytkowników, co jest dowodem dynamicznego wzrostu zainteresowania serwisami. Następnie, już cztery miesiące później, Gremi Media zanotowała kolejny sukces. W październiku – miesiącu wyborczym – aż 7,3 mln użytkowników odwiedziło witryny serwisów, ustanawiając nowy rekord popularności. Rok 2023 Grupa zakończyła pozostając w grudniu na poziomie ponad 7 mln użytkowników.

Wraz z rosnącą liczbą realnych użytkowników wzrosła również ilość odsłon. Październik przyniósł rekord w związku z wygenerowaniem przez użytkowników o ponad 74 proc. więcej odsłon w porównaniu z analogicznym okresem z 2022 roku. Dynamiczny trend utrzymał się do końca roku, z grudniowym osiągnięciem o ponad 98 proc. więcej odsłon r/r.

Systematyczny, comiesięczny wzrost przyczynił się do osiągnięcia bardzo dobrego wyniku w czwartym kwartale 2023 roku. Po raz pierwszy użytkownicy wygenerowali aż 107 mln odsłon, co oznacza znaczący wzrost o 76 proc. w porównaniu z ostatnim kwartałem ubiegłego roku.

– To, co cieszy nas najbardziej, to fakt, że wraz z poprawą wyników zasięg, odnotowujemy jednocześnie wzrost zaangażowania naszych użytkowników. Wskaźniki liczby odsłon na pojedynczego użytkownika oraz ilości wizyt na użytkownika na koniec roku również osiągnęły rekordowe wartości. Liczba wizyt na użytkownika zwiększyła się o 120 proc. w porównaniu z grudniem 2022 roku. Te wskaźniki są dla nas szczególnie istotne, ponieważ wspierają nasz rozwijający się model subskrypcyjny w internecie – mówi Radek Kucko, członek zarządu Gremi Media SA.