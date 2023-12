Ile na zmianach straci TVP? KRRIT zapowiada analizy. Szybko licząc: 20 proc.

Czytaj więcej Media Jaka jest kondycja finansowa Telewizji Polskiej i Polskiego Radia? W 2023 r. Telewizja Polska radziła sobie na rynku reklamy lepiej niż wcześniej, a Polskie Radio utrzymało audytorium. Jednak bez państwowego wsparcia nie potrafią one żyć.

Gliński: likwidacja PAP bez podstawy

Piotr Gliński, b. minister kultury wniósł o przerwę w obradach i wezwanie na nie „pułkownika Sienkiewicza”, czyli obecnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego w związku z jego „wczorajszą decyzją, niezgodną z prawem, mającą znamiona działania pozorowanego, która niszczy funkcjonowanie mediów publicznych”. – Uzasadnienie tej decyzji, bezprawne w samo sobie, dotyczy tego, że wynika to jakoby z braku finansowania. Finansowanie PAP nie ma nic wspólnego z ustawą okołobudżetową – mówił Piotr Gliński. Gliński chciał wyjaśnienia, dlaczego minister powołał się na „nieprawdziwe przesłanki”.

- O ile wiem dzisiejsza komisja została zwołana z konkretnym programem obrad, który państwo przyjęli. Blokujecie jej przebieg, bo akurat macie taki pomysł – odpowiadała posłom PiS Urszula Augustyn (KO) i proponowała zwołanie innej komisji poświęconej mediom publicznym.

- Za parę tygodni ten temat nie będzie aktualny. Mamy prawo oczekiwać odpowiedzi na pytanie nie za parę tygodni, ale już teraz – powiedziała nie należąca do komisji posłanka PiS.

Opozycja pytała o straty generowane przez TVP w związku z nieemitowaniem reklam przez wyłączone programu lokalne i powody wygaszenia TVP World.

Zdrojewski: to temat na debatę

- Nie chciałem wchodzić z państwem w polemikę a`propos tego wniosku. Moja ocena tego, co dzieje się w mediach publicznych jest odmienna od uzasadnień tego wniosku. Podzielam jednak opinię, że temat jest ważny i powinien być rozpatrywany jeśli nie na prezydium sejmu to podczas posiedzenia komisji – powiedział Bogdan Zdrojewski. - Uważam, że mamy do czynienia z sytuacją ratowania mediów publicznych – dodał.