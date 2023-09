Oko na reklamy państwowych firm. PGE i Orlen będą się tłumaczyć?

– Notabene nie wyobrażam sobie, jak np. Orlen będzie namawiał przeciwko przyjmowaniu imigrantów. To chyba leży wbrew interesom spółki, której brakuje pracowników i zabiega o nich za granicą – zastanawia się nasz rozmówca.

Firmy nie dzielą się budżetami reklamowymi. Bierzyński pytany, na ile je szacuje, przyznaje, że jeszcze nie wie.

– Na razie nie ma danych o skali wydatków na kampanie, naruszające prawo, ale takie dane będą i posłużą prokuratorom do rozliczenia obecnych zarządów – uważa.

Więcej niż na wybory

Dane firmy Kantar, do których dotarliśmy, i szacunki branżowe wskazują, że do końca lipca br. spółki Skarbu Państwa i urzędy państwowe tylko na reklamę uliczną przeznaczyły około 15 mln zł. Największe budżety popłynęły do Stroeer Polska.

To suma, która odpowiada łącznym wydatkom na outdoorowe kampanie reklamowe wszystkich ugrupowań.

Już wcześniej pisaliśmy, że na podstawie popytu IGRZ oszacował wydatki na przedwyborcze kampanie outdoorowe na kilkanaście milionów złotych. Chodzi o kwoty 12–14 mln zł. Według Kaczonia można jednak szacować, że ze względu na popularność innych form nośników w kampanii, takich jak bannery, wydatki na promocję ścigających się o miejsce w parlamencie osób obejmą jeszcze 7–8 mln zł.