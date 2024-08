Zaważył też argument, że poznańskie Muzeum Narodowe ma jedną z największych kolekcji Jacka Malczewskiego, liczącą blisko 150 prac. Wiele z nich możemy oglądać równolegle z wideo-artami Majewskiego. Podstawą zbioru są dzieła należące do Fundacji im. Raczyńskich, na przełomie XIX i XX wieku gromadził je Edward Aleksander Raczyński.

Inspiracją była „Melancholia” Jacka Malczewskiego

Wideo-arty Majewskiego trwają od kilku do kilkunastu minut. Każdy można oglądać autonomicznie, ale razem również tworzą spójną opowieść. Trzynasty wideo-art, zatytułowany „List”, jest ich dopełnieniem. Bardzo ważnym, bo w nim Majewski wychodzi poza rozliczenia z historią i współczesną rzeczywistością, by podjąć osobisty artystyczny dialog.

W powstaniu wszystkich wideo-artów kluczową rolę odegrała „Melancholia”, wizyjne dzieło Malczewskiego, którego oryginał znajduje się w pałacu w Rogalinie, siedzibie rodowej Raczyńskich, dziś oddziale poznańskiego muzeum.

Lech Majewski wyjaśnia, że spotkanie z Jackiem Malczewskim uruchomiło jego wyobraźnię. Szukał wyjściowego obrazu, który miałby siłę przywołania kolejnych. Magnetyczną siłą przyciągania zafascynowała go „Melancholia”, na której tłum ponad 80 postaci „wychodzi” z malowanego przez Malczewskiego płótna i zaczyna wirować po jego pracowni jakby w błędnym kole patriotycznych zrywów i rozczarowań.

– Te postaci mają niebywałą statyczną energię, rozsadzającą obraz od środka – mówi reżyser. – Przy leciutko otwartym oknie stoi dziewczyna, którą nazywają Melancholia. Pomyślałem sobie: co by było, gdyby te postacie rzeczywiście wyrwały się z tego miejsca i poszły dalej do tego, co widać przez to okno. Zainteresowało mnie również: co by było, gdyby tak szły przez te lata i dotarły do dnia dzisiejszego. To była kluczowa idea, która mnie zainspirowała.