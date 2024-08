Franz Hals, niderlandzki mistrz uśmiechu

Łatwiej do służb. Rząd przygotowuje zmiany w rekrutacji

Zamiast klas mundurowych oddziały przygotowania do służby w policji i Straży Granicznej, ułatwienia w powrocie do służby byłym funkcjonariuszom – rząd wprowadza rewolucyjne zmiany, by uzupełnić wakaty.