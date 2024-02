"Obrazy kobiety". Jedyne wspólne dzieło Beatlesów sprzedane na aukcji

Obraz, znany jako Obrazy kobiety, był częścią wyjątkowej wyprzedaży Christie’s, która odbyła się 1 lutego. Osiągnął prawie trzykrotność ceny wywoławczej, którą szacowano na 600 000 dolarów. Jest to jedyne dzieło, które stworzyli wspólnie wszyscy członkowie zespołu – John Lennon, Paul McCartney, Ringo Star i George Harrison. Ich podpisy znajdują się pośrodku dzieła, a każdy tworzył swoją "ćwiartkę" obrazu.



- Ta pamiątka, to dzieło sztuki, przemawia prawdopodobnie do znacznie większej liczby kolekcjonerów – powiedziała CNN specjalistka ds. Christie’s, Casey Rogers po sprzedaży obrazu. - To wspaniała opowieść.

Trasa koncertowa grupy po Tokio, trwająca od 29 czerwca do 3 lipca 1966 r., odbyła się zaledwie kilka miesięcy przed ostatnim wspólnym koncertem Beatlesów

Obraz powstawał przez dwie noce w apartamencie prezydenckim hotelu Hilton w Tokio, a jego powstanie udokumentował fotograf Robert Whitaker, który później stwierdził, że muzycy byli podekscytowani możliwością pracy nad dziełem między koncertami.