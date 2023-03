Ten niezwykły pokaz ożywia malarstwo impresjonistów w 438 obrazach, wykorzystując najnowocześniejsze systemy mapowania wideo i efekty specjalne. W wielkoformatowych przestrzeniach Art Box Experience będziemy podziwiać dzieła m.in. Claude’a Moneta, Augusta Renoira, Edgara Degasa, Paula Cezanne’a, Eduarda Maneta. Camille’a Pissarro, Mary Cassatt.

Art Box Experience jest jedyną Polsce przestrzenią specjalnie przystosowaną do cyfrowej projekcji komputerowych barwnych animacji 3D i 2D w technologii panoramy 360 stopni. Efekty wizualne ruchomych powiększonych obrazów potęguje odbijająca je refleksyjna podłoga oraz muzyka. Widz ma wrażenie pełnego zanurzenia w kreowany świat wszystkimi zmysłami. W Europie podobne immersyjne przestrzenie znajdziemy w Paryżu i Barcelonie. W Polsce Art Box Experience działa od roku. Wcześniej oglądaliśmy w tym miejscu cieszące się dużym powodzeniem wystawy „Retro Warszawa” i „Save the Planet”

- Czeka nas prawdziwa uczta dla oka i niespotykane artystyczne doświadczenie, bo obrazów mistrzów impresjonizmu w takim wydaniu jeszcze nie widzieliśmy. To wyjątkowa szansa, aby zobaczyć wszystkie najważniejsze dzieła impresjonistyczne rozproszone po najlepszych galeriach i muzeach świata w jednym miejscu. - mówi Joanna Kowalkowska, prezeska zarządu i współzałożycielka Art Box Experience w Fabryce Norblina

Rewolucja impresjonistyczna

Twórcami wystawy jest Massimiliano Siccardi (autor scenografii wideo i video mappingu, wykładowca obrazów cyfrowych w Accademia di Comunicazione e Imagine w Rzymie) oraz zespół Lighthouse Immersive i Visioni Eccentriche – producenci światowej klasy wystaw multisensorycznych A nastrojowa ścieżka dźwiękowa to dzieło Luki Longobardiego, włoskiego kompozytora i pianisty, łączącego muzykę elektroniczną i klasyczną.

Wystawę „Immersive Monet & The Impressionists” dotychczas prezentowano w USA i Kanadzie, gdzie obejrzało ją 5 mln widzów. Warszawa jest pierwszym europejskim miastem, gdzie można ją oglądać.

- Rewolucja impresjonistyczna wydarzyła się 150 lat temu, ale duch tego przewrotu był nowoczesny i takim pozostał do dziś – mówi Stach Szabłowski, historyk i krytyk sztuki, kurator wielu wystaw, ambasador multisensorycznego pokazu sztuki impresjonistów w Polsce.

I dodaje: - Artyści, którzy popychali wówczas malarstwo na nowe tory, byli dziećmi świata zmieniającego się gwałtownie pod wpływem przemysłu, odkryć naukowych, rozwoju technologii. Dlatego ich wrażliwość wciąż przemawia do nas tak mocno; dynamicznie zmieniający się obraz rzeczywistości to jest również nasze doświadczenie. Impresjoniści byli zanurzeni w świecie, który i ich otaczał. Teraz dzięki zaawansowanym technologiom wizualnym na wystawie „Immersive Monet & The Impressionists” my zanurzamy się w ich malarstwie.

W ogrodzie Moneta

Wystawa przywołuje wiele słynnych obrazów. Zobaczymy na niej m.in. „Kobietę z parasolem”, „Impresję, wschód słońca” z portem w Hawrze (obraz, od którego wywodzi się nazwa impresjonizm) Claude’a Moneta, Śniadanie na trawie” Edouarda Maneta, „Bal w Mouline de la Galette” Pierre Auguste Renoira, „Lekcję tańca” Edgara Degasa, czy sceny kabaretowe Henri de Tolouse Lautreca. Połączenie techniki i sztuki pozwala nam nawet wejść na mostek japoński w Giverny – w ogrodzie Moneta i spojrzeć stąd na otaczające go nenufary. Multisensoryczne efekty zachęcają, by porównać wirtualne doznania także z realnymi wrażeniami w obcowaniu z malarstwem impresjonistów w największych muzeach świata.

Wystawa „Immersive Monet & The Impressionists” w Art Box Experience w Warszawie w Fabryce Norblina przy Żelaznej 51/53 czynna jest od 24 marca do 2 lipca