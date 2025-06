Finał daje się przewidzieć: to wiadomość „Umarł mój ojciec. Nie wiem, co mam robić”. To bezradność dziecka, które żyje w nas, nawet jeśli nasi rodzice umarli. Bezradność wspomnianej w książce dziewczynki, której matka umarła nagle w Boże Narodzenie po ustrojeniu choinki. I wreszcie ironiczne zdanie, które i nas przybliża do ostateczności: „Z roku na rok żyje się nam coraz lepiej, z dnia na dzień gorzej”.

Pamiętajmy o śmierci? Pamiętajmy o życiu.