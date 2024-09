W kategorii współczesnej satyry mamy współtwórczynię serialu telewizyjnego „Potęga Piastów” – choć z rangą aktu tworzenia w tym przypadku nie przesadzajmy, Masłowska kpi bowiem z „biedalongera” TVP „Korona królów”. A są także ci, którzy go oglądają.

Krąży też między niektórymi studolarówka: jednym służy do zakupu tosta, innym do wciągania czegoś mocniejszego. Powraca też koncert Siana w Kokosie. Jak zwykle u Masłowskiej nie wiadomo: śmiać się czy płakać. Po raz kolejny – wiem: po raz kolejny to nie jest jednoznaczny komplement – opisała chaos w mózgach Polaków oraz w tym, co uważają za język polski i normy codziennego życia.

Dostaliśmy kolejną część książkowego serialu, który pokazuje w krzywym zwierciadle tak zwane aspiracje współczesnych Polek i Polaków, poruszających się między rondem Jana Pawła II a ulicą Żołnierzy Wyklętych. Są też zagraniczni goście (zagubiona poetka stypendystka) oraz przyjeżdżająca na ślub z Ameryki Polka. Oceniona przez męża jej dawnej przyjaciółki jako „wyższa specjalistka od wypinania dupy (…) w Zakładzie Bycia na Plaży” w Miami.

Pozostaje niepodważalnym faktem, że tylko Masłowska potrafi wymyślić i napisać również takie zdanie: „Jest to jakiś szmelc pomidorowy i wszystko to wygląda jak rozwłóczone po Koloseum przez sępy pozostałości gladiatorów”. Podobnych dań z polszczyzny pisarka przygotowała na liczącą 155 stron słowotwórczą ucztę wiele. Tylko czasami można odczuć przesyt. Zaś na deser, często z zaskoczenia, częstuję nas własną wariacją na temat tego, co kiedyś nazywano wulgaryzmami.

Kto wie, może najlepszy jest rozdział „Rękopis znaleziony w butelce po fancie”, rozpoczęty zdaniem: „Moje serce zawsze było skrytą bombą, a tamtej jesieni wybuchła ona ze szczególnym okrucieństwem, okaleczając głównie mnie”. Rozdział jest dystopijny i szyderczy jak najlepsze filmy Piotra Szulkina. Masłowska wypracowała nowy ton poprzez rzekomą wzniosłość, jednocześnie przerażającą, groteskową. Miłość w Hotelu Encore, najgorszym z możliwych, pokazana jest na tle prowincjonalnego „iventu”, budowy i Dni Otwartych Multiparkingu na 5 tysięcy samochodów z całej Polski. To „atrakcja tego ubogiego, pogrążonego w marazmie regionu, na skalę europejską” z udziałem osób „naprawdę” na topie. Youtuberów, którzy są jak połyskliwa szarańcza, krążąca po kraju dla nie wiadomo jakiego efektu. Wokół zaś wszystko, co stare, niszczą buldożery, by powstało coś równie bezwartościowego i brzydkiego.