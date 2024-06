Tokarczuk o korpoludkach i wojnie Putina w przedmowie do „Ziemi Ulro" Miłosza

Znamienne jest to, że w 2024 r. przedmowę do książki o duchowych poszukiwaniach Miłosza napisała kobieta: pisarka, noblistka i autorka krytycznych wobec ortodoksyjnego polskiego katolicyzmu „Ksiąg Jakubowych”. W 1977 r. Miłosz prosił o przedmowę księdza Józefa Sadzika, nieformalnego duszpasterza polskich artystów i intelektualistów w Paryżu, poetę, filozofa, twórcę Centrum Dialogu.

Olga Tokarczuk i ksiądz Sadzik

Intrygujące jest to, że Tokarczuk zestawia twórcę pojęcia Ulro z psychologiem Carlem Gustavem Jungiem, dla którego ważna była „rzeczywistość psychiczna”. Ksiądz Sadzik wspominał pokrewieństwo poety z wczesnymi, ontologicznymi pytaniami niemieckiego filozofa Martina Heideggera („dlaczego w ogóle Coś jest, a nie raczej Nic?”). Ksiądz Sadzik podkreśla wagę pytań Miłosza: „Cóż mają począć ludzie, dla których niebo i ziemia jest za mało i nie mogą żyć, jeśli nie oczekują innego nieba i innej ziemi?”. Sadzik dodaje: „Heideggerowska ziemia Ulro posiada także inny wymiar: człowiek, który zatraciwszy dogłębny kontakt z bytem, zadawala się wchłanianiem powierzchowności. Szuka czegoś nowego, nie aby zrozumieć, ale by się rozerwać (…). Powierzchowna ciekawość prowadzi (…) do jałowego podniecenia”. I jeszcze jedno ważne stwierdzenie, które zapowiada podnoszoną tak dziś klęskę antropocenu: „Rozdarcie między doświadczeniem nicości we wrogim uniwersum a przypisywaniem sobie najwyższego znaczenia”. W wierszu Miłosz wyraził to tak:

„Nie myślałem, że żyć będę w tak osobliwej chwili,/Kiedy Bóg skalnych wyżyn i gromów/(…)/Najdotkliwiej upokorzy ludzi,

Pozwoliwszy im działać jak tylko zapragną”.

To oczywiście ledwie wierzchołek góry lodowej spośród tematów książki, która w czasach hegemonii katolicyzmu w Polsce uważana była za dziwactwo heretyka, a dziś, w czasach kryzysu wiarygodności Kościoła, stawia Miłosza w roli ponadczasowego kapłana duchowości.

Pisał ją w kalifornijskim domu na Grizzly Peak, a zaczął pytaniem „Kim byłem, a kim jestem teraz, po latach, tutaj na Niedźwiedzim Szczycie”, starając się zanalizować swoje życie duchowe od dzieciństwa. Mamy więc do czynienia z eseistyczną „Czarodziejską górą” drugiej połowy XX w., gdzie odpowiednikami spotkań z wolnomyślicielem Settembrinim i jezuitą Naphtą są lektury dzieł wspomnianych już myślicieli oraz Fiodora Dostojewskiego i Samuela Becketta, a także spotkania z Witoldem Gombrowiczem. To wobec nich klaruje się pogląd Miłosza na świat, religię i Boga. Gombrowicza, z którym się przyjaźnił (na emigracji nie miał alternatywy), podejrzewał o nihilizm i banał.