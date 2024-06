Grzegorz Rosiński, twórca Thorgala i kapitana Żbika: Thorgal zaskoczył świat

Tak, ale on tylko dwa razy przyszedł do pracowni, powiedział mi coś, co sobie zapamiętałem: ważne rzeczy. Od pierwszego roku miałem profesora Eugeniusza Arcta ze szklaną fifką do papierosów i wielką muchą – malarza przedwojennego, który mnie obserwował, a kiedyś wziął na bok i powiedział: „Panie Rosiński, niech pan tu nie słucha specjalnie, co panu będą mówić na akademii. Niech pan będzie sobą. Jak pana tylko dziewczynki i alkohol nie sprowadzą z tej drogi – to będą z pana ludzie na pewno”. Miałem kilku profesorów, którzy jedno zdanie mi powiedzieli, i to wystarczyło. Moim studentom też te mądrości w Szwajcarii powtarzałem.

A czy anegdota o Jerzym Tchórzewskim, że zadowolił go pan dopiero obrazem malowanym, gdy stał pan do sztalugi odwrócony plecami – jest prawdziwa?

Tak, bo takie czasy mieliśmy, gdy doszło do głosu malarstwo niefiguratywne artystów wywodzących się ze środowiska wokół słynnej wystawy w Arsenale. Abstrakcja była wtedy szalona, rozbuchana. To był taki naturalny protest przeciw socrealizmowi. Ale jak patrzę na rzeźby przed Pałacem Kultury, mam ochotę zapytać: kto teraz tak potrafi? Nikt. Dlatego robi się jakiś konceptualizm. Pamiętam, że był na akademii kolega, który jako jedyny miał samochód, i przyniósł kiedyś wiadro mazi do smarowania podwozia przeciw rdzy. Cała pracownia tym mazała i tylko nie wiadomo było, po co modelka stała zmarznięta, naga. Próbowałem ją malować i właśnie wtedy otrzymałem uwagi, że jestem jakiś archaiczny.

Mówił pan o przekorze. Ciekawe, że spadkiem po Światowym Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu w 1948 r., gdzie pan wtedy mieszkał, było wydawanie w PRL komiksów z „Vaillant”, dodatku do komunistycznego dziennika „L’humanite”. Imperialistyczną sztukę przeszmuglowali do stalinowskiej Polski komuniści?

Była też wystawa „Oto Ameryka”, na której wyszydzano sztukę użytkową i amerykańskie komiksy ze słynnej kolekcji „Classics Illustrated”. Pierwszy raz zobaczyłem wtedy klasyczny amerykański komiks i to miało na mnie wielki wpływ. Był wspaniały. Oni nawet Dostojewskiego przerabiali na obrazki.

Pierwsze pana rzeczy były inspirowane też literaturą, powieścią Verne’a „Dzieci Kapitana Granta”.