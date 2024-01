Pablo Picasso i karykatura Stalina

Kolejnym przełomowym momentem w relacjach z publicznymi instytucjami była w 1955 r. wystawa na 75. urodziny artysty w Musée de art Decoratifs w Luwrze. Pokaz bił rekordy powodzenia, przyciągając ponad 100 tys. zwiedzających.

Kongres we Wrocławiu

Pytań o zwrotne punkty w biografii Picassa jest więcej. W tydzień po wyzwoleniu Paryża spod niemieckiej okupacji Picasso 4 października 1944 r. wstąpił do Francuskiej Partii Komunistycznej. Dlaczego zdecydował się na ten krok? Dał się uwieść komunistycznej ideologii, jak wielu intelektualistów francuskich w tamtym czasie? Czy może kierował się doraźnymi korzyściami w budowaniu własnej kariery?

Zdaniem Annie Cohen-Solal było to złożone, strategiczne posunięcie. Ideologiczne – wynikające z przekonania, że komunizm to postępowa siła wspólnoty, do której należało wielu imigrantów powiązanych z powojennym Ruchem Obrońców Pokoju, budującej nowe społeczeństwo obywatelskie. A jednocześnie osobista kalkulacja, że wzmocni międzynarodową pozycję artysty i uwolni od stygmatu bycia cudzoziemcem we Francji.

Zyskał w ten sposób wpływowych przyjaciół, m.in. sekretarza generalnego francuskiej partii Maurice’a Thoreza. Czy to znaczy, że był konformistą? Jakkolwiek to oceniać, nigdy nie zamierzał podporządkować się polityce Moskwy. W sierpniu 1948 r. przybył do Wrocławia na Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju. Gdy Aleksander Fadijew, autor „Młodej Gwardii”, nazwał Sartre’a „hieną z piórem”, z oburzeniem zdjął z głowy słuchawki transmitujące tłumaczenie. A kiedy po śmierci Stalina w 1953 r. Aragon, naczelny tygodnika kulturalnego „Les Lettres françaises”, zamówił u Picassa portret wodza, narysował wizerunek daleki od obowiązującego kultu i socrealistycznych wskazań, który staliniści uznali za zniewagę i profanację.