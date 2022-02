Śmierć wybitnego pisarza otworzy pewnie dyskusję, co jest w jego dorobku najważniejsze dla nas – w zależności od poglądów politycznych i estetycznych. Jednak bez pamiętania o wielkim dziedzictwie Rymkiewicza, jego wiedzy o Mickiewiczu, Słowackim, jaką nam dał – trudno sobie wyobrazić poważną debatę o Polsce i polskości, choć „Wiadomości” i pisowska propaganda mogłyby mu wypomnieć, że był synem prozaika Władysława Szulca-Rymkiewicza, pochodzenia niemieckiego i lekarki Hanny z Baranowskich herbu Tuhan, pochodzenia tatarsko-niemieckiego.

Reklama

W świadomości wielu Jarosław Marek Rymkiewicz funkcjonuje dziś dla wielu jako twórca posmoleńskiego panegiryku na cześć Jarosława. Wychwalając przywódcę Prawa i Sprawiedliwości, stwierdził, że „ugryzł polskiego żubra w d...". Z kolei Donalda Tuska pokazał z krwią na białych rękawiczkach. Namiętne polityczne debaty wywoływało „Wieszanie" (2007), gdzie odwołując się do Targowicy sugerował bezpardonowe rozliczenie się z postkomunistami, sam mając przecież na koncie młodzieńczy flirt z „najdoskonalszym z systemów na świecie". Należał do ZMP, co nie przeszkadzało mu nazwać redaktorów „Gazety Wyborczej” „duchowymi spadkobiercami Komunistycznej Partii Polski”. Wiele razy zmieniał poglądy. W 1964 r. sygnował list pisarzy sprzyjających PRL - wymierzony w „list 34”, wyrażając „protest przeciwko uprawianej na łamach prasy zachodniej oraz na falach dywersyjnej rozgłośni radiowej Wolnej Europy, zorganizowanej kampanii, oczerniającej Polskę Ludową”. Już 1976 r. zaprotestował przeciwko zmianom w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Związał się z opozycja. Był członkiem komitetu prezydenckiego Jarosława Kaczyńskiego.

Wspominając komunizm, pisał, że pognana została kobyła historii. Wychwalając Kaczyńskiego, stwierdził, że „ugryzł polskiego żubra w d....". Przypomina się fałszywy hrabia Hufnagiel, de facto totalitarysta, z Gombrowiczowskiej „Operetki" krzyczący „Galop, galop!".

Książka „Kinderszenen" (2008) z kolei było pochwałą hekatomby powstania warszawskiego jako mitu założycielskiego polskiej niezłomności, ale i PiS, zanim środowiska AK nie zaprotestowały przeciwko temu zawłaszczeniu i prawica nie postawiła na Żołnierzy Wyklętych. Nawet Paweł Lisicki w felietonie na łamach „Plusa Minusa” był sceptyczny co do proweniencji tego szału śmierci, jaki pochwalał Rymkiewicz.

Lech Kaczyński stał się bohaterem „Samuela Zborowskiego" (2010). Rymkiewicz skonfrontował dwie postawy – szlachcica będącego symbolem polskiej złotej wolności oraz doprowadzającego go na szafot kanclerza Jana Zamoyskiego. W tle była sprawa katastrofy smoleńskiej. Poeta wzywał Polaków, by szli za trumną tragicznie zmarłego prezydenta.

Reklama

Czytaj więcej Literatura Nie żyje poeta Jarosław Marek Rymkiewicz W wieku 86 lat zmarł poeta, eseista, dramaturg i krytyk literacki Jarosław Marek Rymkiewicz.

Polemizował z Rymkiewiczem w Teatrze Narodowym Jerzy Jarocki w znakomitym spektaklu „Sprawa" według „Samuela Zborowskiego" Słowackiego. Reżyser opowiedział się po stronie „życia i żywych".

Nie wiadomo, czy Jarosław Kaczyński czytał „Dwór nad Narwią" Rymkiewicza z 1978 roku, a wszyscy Polacy powinni przeczytać tę proroczą sztukę, która opisuje nasze obecne turbulencje. Oto do dworku przyjeżdżają młodzi małżonkowie, Basia i Tadzio, by odrodzić szlachecko-inteligencką tradycję w nowoczesnej postaci.

Problem polega na tym, że dwór stoi na cmentarzu, a pokrytą pajęczyną przestrzeń zamieszkują upiory romantyzmu. To Jenerał, który przegrał powstanie listopadowe, wierny Porucznik (Wysocki), Walek ucieleśniający mit galicyjskiej rabacji, poeta Kamil z rysami Słowackiego i Amelia, sentymentalna femme fatale.

Autopromocja Instytut monitorowania mediów, Raport NOM "Rzeczpospolita" najbardziej opiniotwórczym medium prasowym 2021 roku CZYTAJ WIĘCEJ

„Nudno tu diabelnie. A jeszcze cała wieczność przed nami. A może byśmy kogoś postraszyli" – mówi Porucznik. Jenerał prorokuje: „Ale przekonasz się pan: ja jeszcze ożyję. Ożyję, bo jest we mnie ten pęd, ten poryw, ta chęć, która mnie, umarłego, niemal żywym czyni. Już tego dnia, kiedy wieziono mnie na lawecie przez Aleje, powiedziałem sobie: to jeszcze nie koniec".

Rymkiewicz po mistrzowsku czerpie ze Słowackiego, Witkacego, Gombrowicza, Mrożka, a i Polańskiego i prowadzi grę, w której finale Basia z entuzjastki polskiej tradycji staje się wyznawczynią martyrologii i wdową, Tadzio zaś z początku innowator i pozytywista – ofiarą romantycznych mitów. W przeistoczeniu się młodych Polaków w upiory pomagają Profesor i Docentka, specjaliści upiorologii.

Reklama

Ważna rola przypada również Lutkowi, który jest alter ego Rymkiewicza. Intrygujące jest to, że ta postać odzwierciedla młodzieńczy komunistyczny radykalizm autora „Wieszania" i „Kinderszenen", co nosi znamiona samokrytyki doskonałej. Jednocześnie pokazuje przemianę Lutka w radykalnego konserwatystę (czymże jesteśmy bez naszych wartości i przeszłości), którym jest dziś.

Lutek walczy o to, żeby ciężar tradycji, zamienił się w skrzydła, które niosą nas ku przeszłości, ale ożywianie tradycji katastrof i martyrologii zawsze kończy się upiorną klęską.

Skomplikowaną literacką szaradę stanowią napisani pastiszowym wierszem „Ułani" z 1975 r. „Tę komedię serio" można czytać jako rzecz o zachowaniu narodowej substancji, przyroście naturalnym i czekaniu na urodziny Zbawiciela Ojczyzny. Problem polega na tym, że patriotyczny kanon się wyczerpał, nowoczesność zaś nie daje potencji.

Zosia zaczerpnięta z „Pana Tadeusza" nie może stać się zatem matką Polką, bo wytypowany na reproduktora ułańskiej tradycji poeta Ludomir woli mężczyzn. A także nowoczesne poematy, których bohaterem nie jest staropolski bocian tylko transgresyjna figura „żabobociana". Gdy do patriotycznej prokreacji zmusza Ludomira martyrologiczne Widmo (Józefa Poniatowskiego), poetę w łóżku zastępuje ordynans Jan, zaś na kobiercu austriacki feldmarszałek Graf. Trudno to uznać, za wzorcową realizację programu 500+. Wystawiając „Ułanów” w Teatrze Narodowym, Piotr Ciepka wydobył aurę antyromantycznego i anty-martyrologicznego pastiszu. Kameralna została przemieniona w Muzeum Wszech-Ułaństwa. W gablotach pyszniły się mizogińskie, jurne teksty ułańskich żurawiejek.

W tomie wydanym w serii „Dramat Polski. Reaktywacja" pod redakcją Artura Grabowskiego i Jacka Kopcińskiego, znalazła się też „Lekcja anatomii profesora Tulpa" (1964, barokowa satyra na racjonalistów wątpiących w życie pozagrobowe, oraz karnawałowa przebieranka „Król mięsopust" (1970) o tym, jak chcąc być kimś innym, tracimy siebie i stajemy się nikim.

Rymkiewicz, co daje do myślenia, nie zgodził się ostatnio na druk „Porwania Europy" (1971). Na szczęście jej prapremierę dał niedawno Piotr Cieplak w katowickim Teatrze Śląskim. „Porwanie Europy" bowiem to rzecz o kryzysie Europy, która jako żywa postać została pokazana w modnym francuskim salonie Pompadurów. Emabluje ją nieudanie Kensington, rodzaj zniewieściałego hipstera i barbarzyńca ze Wschodu, mołdawski kniaź. Mamy też Kicia z Kiciową.

Reklama

Sztuka jest gorzka i mroczna. Liberalnych Polaków przerażać może polski prowincjonalizm, liberałów zaś i konserwatystów – słabość Europy.

Warto czytać wcześniejsze tomy Rymkiewicza. Zwłaszcza

„Beket” z 1989 r. Można tam wyczytać, że konstruując martyrologiczną wizję Polski w „Dziadach", Mickiewicz nie napisał, że główną przyczyną przesłuchań, jakie zarządził w Wilnie Nowosilcow, była nie szlachetność Polaków, tylko donosy na rodaków, wynikające z kłopotów finansowych lub chorych ambicji o karierze.

Warto pamiętać inne książki eseistyczne Rymkiewicza:

„Czym jest klasycyzm: manifesty poetyckie”, „Aleksander Fredro jest w złym humorze, „Juliusz Słowacki pyta o godzinę”.

Reklama

Ozdobą polskich scen były i są tak zwane imitacje, czy spolszczenia światowych arcydzieł „Życie jest snem” Calderona de la Barki” czy „Księżniczka na opak wywrócona” Calderona de la Barki.

Powieści pisarza to „Rozmowy polskie latem 1983” i „ Umschlagplatz”.

Jako poeta zedebiutował w 1957 r. tomem „Konwencje”.

Na koniec warto przytoczyć marzenie Tadzia z „Dworu nad Narwią": „Jesteśmy normalnymi Europejczykami żyjącymi w normalnym europejskim kraju. Nienormalne są tylko te upiory. Nienormalne i niemoralne. Ale i to kiedyś się znormalizuje, unormuje. Będziemy mieli normalne europejskie upiory, w ilości nieprzekraczającej normy".