Pisarka zdobyła wyróżnienie dzięki głosom czytelników i decyzji kapituły. Zwyciężczyni odebrała statuetkę podczas gali, która odbyła się w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Elżbieta Łapczyńska otrzyma nagrodę finansową w wysokości 30 tysięcy złotych. Wyróżniona książka będzie promowana na łamach „Tygodnika Powszechnego”.

Reklama

Laureatka tegorocznej nagrody z wykształcenia jest filozofką. Dotychczas była związana z teatrem i zajmowała się literaturą dziecięcą: pisała dramaty, reżyserowała, tworzyła komiksy i książki dla najmłodszych. Jest półfinalistką Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej i finalistką konkursu dla młodych reżyserów i reżyserek Papaya Young Directors. Ukończyła dwa programy wsparcia debiutantów („Debiuty prozą” w ramach Stacji Literatura oraz Kurs Kreatywnego Pisania KMLU). Od urodzenia mieszka i tworzy w Nowej Hucie.

Czytaj więcej Literatura Święto literatury: Festiwal Conrada W Krakowie rozpoczął się 13. Festiwal Conrada

Nominacje za najlepszy debiut prozatorski 2020 otrzymali: Maciej Bobula za książkę "Szalejów" (wydawnictwo j), Igor Jarek za "Halny" (wydawnictwo Nisza), nagrodzona Elżbieta Łapczyńska i jej "Bestiariusz Nowohucki" (Biuro Literackie), Mira Marcinów za powieść "Bezmatek" (Wydawnictwo Czarne) oraz Maciej Topolski za "Niż" (Korporacja Ha!art). Nominowanych twórców, których zgłaszały wydawnictwa, wybrała kapituła w składzie: Michał Paweł Markowski (przewodniczący), Urszula Chwalba, Inga Iwasiów, Grzegorz Jankowicz, Krzysztof Koehler, Zofia Król, Michał Nogaś oraz Joanna Szulborska-Łukaszewicz (sekretarz).

- Niezmiennie cieszy nas, że możemy mieć swój udział w promocji literackich debiutów – mówi Izabela Błaszczyk dyrektorka KBF. Liczba zgłaszanych co roku książek pokazuje, że rynek wydawniczy coraz bardziej otwiera się na nowych twórców. Urszula Chwalba, dyrektorka wykonawcza Festiwalu Conrada, członkini kapituły nagrody, dodaje: KBF, operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, docenia i wspiera debiutantów.

Reklama

Nagroda Conrada jest częścią miejskiego programu wsparcia debiutów Krakowa Miasta Literatury UNESCO

Nagroda Conrada została przyznana już po raz siódmy. Wyróżnienie ma na celu zarówno wspieranie młodych autorów, jak i zachęcanie wydawnictw do publikowania książek twórców rozpoczynających swoją karierę literacką. I to właśnie wydawcy zgłaszają do nagrody swoich pisarzy.

Dotychczasowe laureatki Nagrody Conrada to Liliana Hermetz za książkę "Alicyjka" (Nisza 2015), Żanna Słoniowska za "Dom z witrażem" (Znak Literanova 2016), Anna Cieplak za "Ma być czysto" (Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2017), Weronika Gogola za "Po trochu" (Wydawnictwo Książkowe Klimaty 2018), Olga Hund za "Psy ras drobnych" (Korporacja Ha!art 2019) i Dorota Kotas za "Pustostany" (Niebieska Studnia 2020).

Nagroda Conrada jest częścią miejskiego programu wsparcia debiutów Krakowa Miasta Literatury UNESCO i stanowi wspólne przedsięwzięcie Miasta Krakowa, KBF, Instytutu Książki oraz Fundacji Tygodnika Powszechnego.