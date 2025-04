Koji Kamoji w Japonii

Ekspozycja zatytułowana „Koji Kamoji. By rzeczy zbędne nie przesłoniły całości” w WATARI-UM, The Watari Museum of Contemporary Art powstała we współpracy z Zachętą i Instytutem Adama Mickiewicza. Jest przekrojowym przeglądem jego twórczości od lat 60. do najnowszych.

90-letni dziś artysta zaliczany jest do najważniejszych twórców polskiej sceny współczesnej.

W poszukiwaniu harmonii

W swojej minimalistycznej sztuce łączy kulturowe tradycje Zachodu i Wschodu, awangardowe konceptualne idee z filozofią zen, materialność i wartości duchowe. Jego twórczość dążąca do prostoty i harmonii z sobą i światem ma wymowę uniwersalną.

Koji Kamoji jest malarzem, twórcą obiektów i instalacji. Artysta o swoim podejściu do sztuki mówi: - Myślę, że sztuka współczesna w ostatnim czasie stała się bardzo rozbudowana i skomplikowana. Dlatego też m.in. chciałem powrócić jeszcze raz do najprostszych sposobów, używając, tak jak kiedyś, jedynie papieru, pędzla, tuszu i bieli.