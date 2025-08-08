Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Sztuka to budzenie duszy

Bill Viola to artysta, którego prace podziwiali widzowie na kilku kontynentach, ale on mówił, że najważniejszym miejscem, w którym one istnieją, nie jest galeria, sala projekcyjna, ani ekran wideo, lecz umysł widza, który ją obejrzał. Teraz mamy na to szansę w Toruniu.

Publikacja: 08.08.2025 15:40

Seria „Martyrs”: Fire Martyr, Water Martyr, Earth Martyr, Air Martyr, 2014

Seria „Martyrs”: Fire Martyr, Water Martyr, Earth Martyr, Air Martyr, 2014

Foto: mat.pras.

Małgorzata Piwowar

O zmarłym przed rokiem amerykańskim artyście Karol Darwent pisał na łamach „Guardiana”: „Połączył materię z duchowością. Twórczość Billa Violi naznaczyło połączenie sacrum z technologiczną profanacją”.

Eksperymentował, nie używając właśnie nowinek technologicznych, ale najważniejszy był dla niego obraz i treść pracy. Zwykł mawiać, że nie chce, aby widz zwracał uwagę na technologię, ale na idee. Jego sztukę podziwiali widzowie od Whitney Museum of American Art w Nowym Jorku, Biennale w Wenecji, po Mori Art Museum w Tokio i Igrzyska Olimpijskie w Atenach w 2004 roku. Obecnie w Toruniu, w CSW „Znaki Czasu” oraz w siedzibie Fundacji Tumult, trwa wielka wystawa „Bill Viola. Wizje czasu”. Można zobaczyć 22 prace, które powstały od 1977 do 2014 r. Są immersyjne instalacje, duże projekcje, intymne prace na płaskim ekranie, a także filmy wyświetlane w kinie CSW. By obejrzeć tylko te ostatnie, potrzeba pięciu godzin.

Pozostało jeszcze 94% artykułu

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Carlo Ginzburg
Plus Minus
Ser, robaki i algorytmy
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
„Walczące prowincje”
Plus Minus
„Walczące prowincje”: Kostki zostały rzucone. Nowym władcą Japonii jest...
Były minister rolnictwa Gabriel Janowski
Plus Minus
Gabriel Janowski: Argentyńskie jabłka dla polskiego premiera
W trwałej ondulacji w pole i do obory
Plus Minus
W trwałej ondulacji w pole i do obory
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Władimir Putin (na zdjęciu podczas obchodów Dnia FSB w 2015 r.) daje służbom do zrozumienia, że stoi
Plus Minus
Czekistowski etos wiecznie żywy
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie