Triumf „Anory”, mało statuetek dla „Brutalisty” i kontrowersje wokół rosyjskich aktorów – Oscary 2025 dostarczyły tematów do dyskusji. W podcaście „Komisja Kultury” podsumowujemy tegoroczne nagrody, zastanawiamy się, które tytuły warto zobaczyć w kinach i na VOD, a którym można pozwolić odejść w zapomnienie jako chwilowym ciekawostkom.

Reklama

„Anora” – zasłużony triumf czy przereklamowana sensacja?

Film Seana Bakera zdobył pięć Oscarów, w tym za reżyserię, scenariusz i najlepszy film. „Anora” – historia dwudziestoparoletniej dziewczyny, pracownicy seksualnej, striptizerki, która nagle trafia do świata bogaczy – budzi zachwyt i kontrowersje. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z arcydziełem, czy może to efekt oscarowej polityki doceniania określonych tematów? W podcaście razem z Marcinem Radomskim, filmoznawcą i krytykiem, twórcą kanału YouTube KINOrozmowa, zastanawiamy się, jakimi metodami filmowymi Sean Baker kreśli współczesną baśń i czy udaje mu się uciec od stereotypów. Czy Mikey Madison rzeczywiście zasłużyła na Oscara za główną rolę? A może ktoś inny bardziej na niego zasługiwał? Choćby Demi Moore za kreację w „Substancji”?

„Brutalista” to film, który zostanie z nami na dłużej. Ale czy dla każdego?

Adrien Brody w roli architekta-imigranta w powojennej Ameryce to kreacja, która zapewniła aktorowi drugiego Oscara w karierze. Sam film jednak mógł zgarnąć więcej nagród. Dzieło Brady’ego Corbeta imponuje rozmachem, czerpie z historii kina i łączy hollywoodzką narrację z europejską wrażliwością. Dlaczego więc nie zdobył tylu statuetek, na ile wydawałoby się, że zasługuje? Czy to przykład na to, że Oscarami rządzą trendy, a nie zawsze jakość? A może to kwestia zmieniającego się gustu Amerykańskiej Akademii Filmowej? W naszej rozmowie pojawia się także temat tego, czy Hollywood wciąż ceni monumentalne, epickie opowieści. Czy Hollywood nie postawiło już całkowicie na skromne, niezależne kino podejmujące gorące tematy społeczno-polityczne i ekonomiczne?