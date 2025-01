Wcześniej, od lutego 2024 roku, Lajus była p.o. dyrektora muzeum, powołaną przez ówczesnego ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza.Obecna komisja konkursowa zarekomendowała jej kandydaturę bezwzględną większością głosów.

Agnieszka Lajus na czele Muzeum Narodowego w Warszawie

Agnieszka Lajus jest absolwentką historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Studia doktoranckie odbyła na Wydziale Historycznym UW. W 2018 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk o sztuce. Jest autorką monografii: „Śladami dawnych mistrzów. Mit Holandii Złotego Wieku w dziewiętnasto­wiecznej kulturze artystycznej”/„In the Footsteps of the Old Masters. The Myth of Golden Age Holland in the 19th century Art and Art Criticism”, „Francuski wiek i obrazy rokoka w świetle nowoczesnej krytyki i sztuki. Wizje, rewizje, interpretacje”. A także artykułów naukowych, esejów i haseł w katalogach wystaw.

Z Muzeum Narodowym w Warszawie związana zawodowo od II połowy lat 90. W 2005 została adiunktem w Zakładzie Teorii Sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2010 – adiunktem w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej IHS UW. W latach 2012-2016 była wicedyrektorem ds. studenckich IHS UW, a następnie w latach 2017-2018 p.o. kierownika Zakładu Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej. Od 2018 roku jest kuratorem Zbiorów Sztuki Polskiej do 1914 roku Muzeum Narodowego w Warszawie (obecnie Zbiorów Malarstwa Polskiego do 1914 roku), a w latach 2019-2020 pełniła funkcję przewodniczącej Kolegium Kuratorów MNW.

Była kuratorką wielu głośnych wystaw, m.in. „Biedermeier", „Pologne 1848-1918. Peindre l’âme d’une nation" w Louvre-Lens, czy „Polska. Siła obrazu", „Arkadia".