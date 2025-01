Paszporty „Polityki”: Marek Koterski, ukarana hafciarka i demaskatorzy rosyjskich agentów

Jul Łyskawa to autor książki „Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców” (Wydawnictwo Czarne). Jest absolwentem Instytutu Kultury Polskiej UW, gdzie obronił pracę poświęconą twórczości Stanisława Dygata.

Gabriela Biegun to 26-letnia sopranistka od kilku lat odnosi sukcesy na scenach operowych i w konkursach. W roku 2024 zadebiutowała w brukselskim Théâtre de La Monnaie w spektaklu Krystiana Lady „Nostalgia e Rivoluzione”, wygrała Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Adama Didura w Bytomiu. Związana jest z Operą Śląską w Bytomiu, ale w listopadzie śpiewała rolę Mimi w „La Bohème” Pucciniego, w grudniu w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej występuje jako Micaëla w „Carmen”. Również w Operze Narodowej była już Hanną w „Strasznym dworze” Moniuszki oraz Paminą w „Czarodziejskim flecie” Mozarta.

Kuba Więcek to saksofonista, który jako lider nowego tria zadebiutował w reaktywowanej serii Polish Jazz, a później za ten debiut odebrał Fryderyka. Nagrał z Pauliną Przybysz album „Kwiateczki” – do „Pieśni świętojańskiej o Sobótce” Jana Kochanowskiego. Wspólnie z pianistą Piotrem Orzechowskim stworzył „Themes of Dracula” – swoiste przedłużenie życia muzyki, którą Wojciech Kilar napisał do filmu Francisa Forda Coppoli. Wszedł też na ścieżkę producenta hiphopowego – współpracował z raperami Kozą, Tym Typem Mesem i Miłym ATZ.

Marek Koterski i Sandra Drzymalska

Tytułem Kreatora Kultury w tym roku Kapituła uhonorowała reżysera Marka Koterskiego. W kinie zasłynął serią filmów, których bohaterem jest Adaś Miauczyński, m.in. „Dzień Świra”, „Nic śmiesznego”, „Dom wariatów”.