Arcydzieła z muzeum w Kijowie po raz pierwszy w Polsce

- Jestem niezwykle szczęśliwa, że publiczność Warszawy, Polski i międzynarodowa może zapoznać się z tymi dziełami teraz, gdy nie możemy ich pokazać u siebie. Bo ratowanie sztuki to przede wszystkim jej upublicznianie - mówi Julia Waganowa, dyrektor Muzeum Sztuki im. Bohdana i Warwary Chanenko w Kijowie.

Europa w wielu odsłonach

Na wystawie oglądamy dzieła sztuki włoskiej, holenderskiej, flamandzkiej, francuskiej, hiszpańskiej. Są w niej też cenne polonika. Przeważa malarstwo, chociaż można także zobaczyć wspaniałą późnobarokową lektykę z warsztatu weneckiego po gruntownej konserwacji.

Juan de Zurbarán „Martwa natura z serwisem do czekolady”, 1640 Foto: Monika Kuc

Wśród obrazów jednym z największych arcydzieł jest „Martwa natura z serwisem do czekolady” namalowana w 1640 roku przez hiszpańskiego artystę Juana de Zurbarána, który zmarł zaledwie w wieku 29 lat. To jedno z czterech sygnowanych jego ręką dzieł, olśniewające wyrafinowaną grą refleksów światła, odbijających się od luksusowych przedmiotów, używanych w XVII wieku do przyrządzania czekolady

Zupełnym unikatem jest też malarski szkic (modello) „Bóg rzeki Skaldy, Kybele i bogini miasta Antwerpii” Petera Paula Rubensa. Praca tym cenniejsza, że pochodzi z wczesnego okresu twórczości artysty, na postawie której nigdy nie powstał obraz olejny. Przedstawia alegorię Ziemi i Wody jako gwarancji dobrobytu. Natomiast różnie są interpretowane personifikacje poszczególnych postaci, np. widoczna w centrum kobieta bywa utożsamiana z boginią Kybele lub patronką miasta Antwerpii.