Muzeum Historii Polski na 11 listopada: Wystawa „1025. Narodziny królestwa”

Trudniej rozszyfrować, jakiego ptaka przedstawia awers monety. Przeważa teoria, że to paw, jeden z symboli zmartwychwstania ważnych dla chrześcijaństwa. Natomiast krzyż na rewersie jednoznacznie wskazuje na przynależność nowego państwa do chrześcijańskiego świata.

Wspaniałym romańskim zabytkiem sztuki złotniczej jest srebrny kielich „Królewski” pierwotnie pochodzący z klasztoru w Trzemesznie. Wykonany został w XII wieku, prawdopodobnie na zlecenie Mieszka III, syna Bolesława Krzywoustego, księcia wielkopolskiego, kujawskiego i krakowskiego. Mieszko III nie był koronowany, ale najwyraźniej miał takie aspiracje. Kielich przedstawia sceny starotestamentowa, a wśród nich koronację króla Dawida. Od tej właśnie sceny wzięła się jego nazwa „Królewski”. Zabytek niezwykle rzadko opuszcza Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Herma relikwiarzowa św. Zygmunta została ufundowana w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego dla katedry w Płocku. Prawdopodobnie rzeźbiarsko przedstawiona twarz świętego (króla Burgundów) ma rysy Kazimierza Wielkiego. Natomiast korona na jego głowie – wysadzana rubinami, szafirami, perłami - jest wczesnośredniowieczna, a więc starsza niż sam relikwiarz. Prawdopodobnie należała do jednej z księżniczek piastowskich. Najwcześniejsze polskie insygnia koronacyjne nie zachowały się do dzisiejszych czasów, więc jest to unikatowy obiekt, niezmiernie cenny. Korona wypożyczona została ze skarbca archidiecezjalnego w Płocku.

Dziewięć miniaturowych XI-wiecznych szklanych kostek mozaikowych z czasów Bolesława Chrobrego, pochodzących z wykopalisk na Ostrowie Tumskim w Poznaniu , to dowód, że w Polsce mieliśmy także średniowieczne złote mozaiki.

Wspaniały XV-wieczny ornat, wyszywany złotymi nićmi, z kościoła św. Marii Magdaleny w Kwieciszewie, miasta należącego kiedyś do kapituły gnieźnieńskiej, pochodzi z fundacji królewskiej, prawdopodobnie już Jagiellonów. Eksponat wypożyczony został z Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.