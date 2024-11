Festiwal Eufonie to sieć muzycznych powiązań

Czytaj więcej Kultura Narodowe Centrum Kultury laureatem Nagrody Wyszehradzkiej Narodowe Centrum Kultury decyzją ministrów kultury Państw Grupy Wyszehradzkiej zostało uhonorowane tegoroczną Nagrodą Wyszehradzką.

Taka koncepcja wymaga dużego zespołu koordynującego. Narodowe Centrum Kultury jest do tego przygotowane?

Już to udowadniamy. Tegoroczne Eufonie będą trwać znacznie dłużej niż dotąd, odbędą się aż w ośmiu miastach Polski, zamierzamy docierać również do mniejszych miejscowości, gdzie rzadko odbywają się duże koncerty, w tym roku do Dębicy czy Lusławic. Zamierzamy wchodzić w relacje z innymi instytucjami, w tym roku świetnie się to udało z Operą Narodową i Filharmonią Krakowską. A na przykład Sinfonia Varsovia z kolei zagra w przyszłym roku na Litwie z okazji Roku Čiurlionisa. Stworzenie takiej sieci koordynacji jest jednak zadaniem długotrwałym. Obecny kształt Eufonii to zasługa naszego zespołu programowego: utalentowanych kuratorów, ale wspierają nas też partnerzy w Filharmonii Krakowskiej czy np. na lubelskim festiwalu Kody. Nasz zespół ma kompetencje, by przeformatować Eufonie z imprezy odbywającej się w jednym czasie i w jednym miejscu w festiwal będący elastyczną siecią tworzoną z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

Kiedy uda się taki zamysł zrealizować?

To już się dzieje, proszę popatrzeć na spektrum tematów tegorocznych Eufonii, w których sięgamy do tematów rozpiętych między Istambułem i Jerozolimą, badając ich echa i pogłosy, przenikanie się rozmaitych nurtów. Będzie też dużo eksperymentów i grania, jak to nazwaliśmy, alterfonicznego. Po raz pierwszy tak mocno weszliśmy także w świat opery i tu wybór był oczywisty, bo najlepiej ducha tej Europy odda „Czarna maska” Pendereckiego według sztuki Hauptmanna. I będzie też muzyka na wskroś współczesna.

Szykujecie też dwa wydarzenia jubileuszowe.