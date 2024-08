Bohaterowie tej wystawy brali udział w powstaniu, uczestnicząc w konspiracji podziemnych struktur, walcząc z bronią w ręku, ratując zabytki, wykonując prace graficzne, fotografując zniszczenia miasta. Każda z tych biografii to niezwykła opowieść.

Powstańcze losy Henryka Chmielewskiego i Macieja Urbańca

O Henryku Chmielewskim (1923-2022) , pamiętamy przede wszystkim jako o grafiku o niepowtarzalnej kresce i poczuciu humoru, twórcy kultowej serii komiksów „Tytus, Romek i A'Tomek”, którą zaczął tworzyć w 1957 roku, wkrótce po dyplomie na warszawskiej ASP i kontynuował do końca życia.

Powstańcze losy Papcia Chmiela Monika Kuc

Wystawa przywołuje jego wojenne losy. Od 1943 roku Chmielewski, pseudonim „Jupiter”, był żołnierzem AK. 1 sierpnia przebywał w miejscu koncentracji na Wspólnej. Około godz. 14. otrzymał rozkaz wymarszu w stronę Okęcia. Ruszył wraz z kolegami w tym kierunku, obok Filtrów, Raszyńską, Tarczyńską, Filtrową. Na Grójeckiej pobrali granaty. W następnych godzinach drużyna uległa rozproszeniu, Chmielewski usiłował przedostać się na Mokotów. Niemcy zatrzymali go w rejonie Fortu Mokotów i przez tydzień przetrzymywali z grupą cywili. Następnie przewieziono go do tymczasowego obozu na terenie składów budowlanych Polmin. Podczas kapitulacji powstania, gdy ludność cywilna opuszczała Warszawę, Henryk Chmielewski wtopił się w tłum i uciekł do Skierniewic.