Warto i dziś inspirować się antykiem. Wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie

Są też freski antyczne, rysunki, grafiki czy unikatowe inkunabuły, bo też wystawa jest wielowątkowa. Jej aranżacja przypomina chwilami oniryczną wizję, co nawiązuje do prezentowanej na początku przywiezionej z Florencji księgi z 1499 roku, która fascynowała wiele pokoleń włoskich humanistów, „Hypnerotomachia Poliphili” (Walka Polifila o miłość we śnie). Przypisywana jest Francescowi Colonnie, a opowiada historię Polifila, który śniąc, przemierza mityczne krajobrazy pełne antycznych pałaców, świątyń i ogrodów.

W 12 salach Zamku Królewskiego wędrujemy więc przez różne przestrzenie, które odwołują się do architektury, literatury, sztuki, kanonów piękna, mitów, religii, ale także do rzeczywistości i systemu władzy w czasach renesansu i w starożytności.

Obecny na wernisażu wystawy minister kultury Republiki Włoskiej Gennaro Sangiuliano przypomniał, że przyglądanie się przeszłości przynosi najlepszą naukę, jak radzić sobie z teraźniejszością i przeszłością. Pomysłodawca i kurator wystawy Mikołaj Baliszewski w rozmowie z „Rz” także zaznacza, że już tytuł pokazu „Przebudzeni” wskazuje, iż kultura i sztuka włoska są fundamentalne dla zrozumienia przemian w kulturze europejskiej i jej wejścia w nowożytność.

– Zapraszamy wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o świecie starożytnym – mówi Mikołaj Baliszewski. – Nie tylko o tym, jak ukształtował on renesans, ale też naszą epokę. Wiek XV, tak jak i nasz, był wiekiem kryzysu, nam przyniosła go pandemia, a wówczas dżuma. Zrujnowała ona porządek społeczny, co przełożyło się na nadwątlenie autorytetu Kościoła i kryzys polityczny, na który odpowiedzi szukano w starożytnych cnotach. Nasze współczesne problemy doświadczane w świecie nadwątlonego zaufania nie są więc wcale rzeczą nową. Warto sięgnąć do wartości, którymi fascynowano się w renesansie i ponownie wtedy odkryto. Może i dla nas tamte dzieła i teksty będą niosły przełomowe idee.

Wystawa będzie czynna do 15 października.