Wybitna polska artystka Magdalena Abakanowicz bohaterką Google Doodle

Kim była Magdalena Abakanowicz?

Magdalena Abakanowicz urodziła się 20 czerwca 1930 roku w Falentach znajdujących się nieopodal Warszawy. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w stolicy oraz w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie. Choć początkowo zajmowała się malarstwem, to dość szybko zrezygnowała z niego na rzecz tkaniny, której starała się nadać trójwymiarowość. Artystka od połowy lat 60. tworzyła olbrzymie prace wykonane tradycyjną techniką tkacką z barwionego sizalu – były one rzeźbiarskie i architektoniczne. Całkowicie zmieniły one podejście do dekoracji wnętrz. Od nazwiska twórczyni nazwano je abakanami.

W latach 80. Abakanowicz pracowała przede wszystkim w tradycyjnych materiałach rzeźbiarskich – brązie, kamieniu i drewnie. W kolejnych latach artystka pracowała także nad wielkimi realizacjami, które eksponowano na wielkim powietrzu – znalazły się one między innymi we Włoszech, Izraelu, Niemczech, USA, Korei Południowej, na Litwie. Jedna z jej największych prac – „Nierozpoznani" – znajduje się w poznańskim parku na Cytadeli.

Artystka odznaczona została między innymi Krzyżem Komandorskim Polonia Restituta z Gwiazdą, Krzyżem Komandorskim Orderu Sztuki i Literatury Francji, nagrodą im.G. Herdera oraz Wielkim Krzyżem Zasługi z Gwiazdą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Była też członkinią amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury oraz niemieckiej Akademii Sztuki. W 2005 roku otrzymała Wielką Nagrodę za Osiągnięcia Życia przyznaną przez Światowe Centrum Rzeźby w Nowym Jorku oraz Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za całokształt Pracy Twórczej. W 2010 roku została zaś wyróżniona niemieckim Wielkim Krzyżem Zasługi z Gwiazdą.