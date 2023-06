Chociaż otwarcie mówiła o braku dobrych ról dla kobiet, nadal znajdowała je już po pięćdziesiątce, kiedy to podjęła zaskakującą decyzję, by rzucić aktorstwo i kandydować do parlamentu.

Od 1992 r. do rezygnacji w 2015 roku reprezentowała wyborców Hampstead i Kilburn jako posłanka Partii Pracy. W latach 1997-1999 pełniła funkcję młodszego ministra transportu w rządzie New Labour Tony'ego Blaira.

Niemal natychmiast wróciła na deski teatru. W 2015 roku zagrała na West Endzie tytułową rolę w "Królu Learze", a w 2019 roku zagrała kobietę z demencją w dramacie BBC "Elizabeth Is Missing", za który otrzymała telewizyjną nagrodę BAFTA.

Tuż przed śmiercią zakończyła zdjęcia do "The Great Escaper", w którym wystąpiła u boku Michaela Caine'a. To opowieść o brytyjskim weteranie Bernardzie Jordanie, który ucieka z domu opieki, aby wziąć udział w obchodach 70. rocznicy lądowania w D-Day we Francji.