Rok Pabla Picassa. Wolność, czyli ciągłe kwestionowanie siebie

Jego kubizm miał różne fazy, od analitycznej do syntetycznej. W latach 20. pod wpływem podróży do Włoch zwrócił się ku klasycyzmowi, by wkrótce zainteresować surrealizmem. Był też prekursorem neoekspresjonizmu. Na wyobraźnie działają rekordy aukcyjne jego dzieł. „Kobiety z Algieru” sprzedano w nowojorskiej Christie’s w 2015 r. za 179,4 mln dol.

Postać Picassa prowokuje też do rozliczeń, o czym świadczy francuski dokument „Picasso bez legendy” Manuelle Blanc. Na wojnę w Hiszpanii odpowiedział, malując „Guernikę”, gigantyczne antywojenne płótno prezentowane na Wystawie Światowej w Paryżu w 1937 r. Była to jego reakcja na lotniczy atak sił nazistowskich i zbombardowanie baskijskiej wioski. Wyraz solidarności z ofiarami, wśród których było wielu cywilów.

Naziści jego obrazy zaliczyli do sztuki zdegenerowanej, ale Picasso w okupowanym Paryżu nie przestał tworzyć, bo uważał, że sztuka jest najlepszą formą oporu. Po wojnie podzielił fascynację komunizmem z wieloma innymi francuskimi intelektualistami.

Z natury nie był jednak politykiem, ale artystą–pacyfistą. W Polsce, przy okazji pobytu na Kongresie Intelektualistóww Obronie Pokoju w 1948 r., namalował w mieszkaniu na Woli warszawską syrenkę.

W tym roku Picasso będzie bohaterem około 50 wystaw w Europie i Ameryce pod szyldem programu „Celebration Picasso 1973–2023 ”, zainicjowanego przez rządy Francji i Hiszpanii.