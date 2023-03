Obie strony współpracowały konstruktywnie w okresie pandemii, gdy w gospodarce powstała trudna sytuacja, a do władzy doszli socjaliści. Sytuacja zaczęła pogarszać się wraz z malejącą pandemią, a rozwinął się kryzys dotyczący kosztów utrzymania. W ostatnim kwartale bieżącego roku będą w Hiszpanii wybory powszechne i nie wygląda na to, by zmalała do tego czasu nowa antypatia do socjalistów — pisze Reuter.