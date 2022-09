To efekt trzyletniego projektu digitalizacji, w który zaangażowanych było kilkudziesięciu specjalistów. Dzięki ich pracy każdy obecnie może obejrzeć w wersji cyfrowej 700 tys. polskich zabytków, porównać archiwalne i współczesne zdjęcia obiektów i poznać ich dokumentację.

Reklama

- Jesteśmy świadkami cyfryzacji dokumentów na niespotykaną dotychczas skalę. Drugie „cyfrowe życie” otrzymują karty ewidencyjne, zdjęcia, mapy, plany, schematy, ryciny i inne dokumenty znajdujące się w archiwum Narodowego Dziedzictwa. – mówi jego dyrektor dr hab. Katarzyna Zalasińska.

37 mln zł To wartość zrealizowanego przez NID projektu

Zadanie umożliwiło wyposażenie pracowni digitalizacji NID w zestaw nowoczesnych skanerów, pozwalających na wydobycie wszystkich szczegółów ze zdjęć oraz digitalizację dokumentów w różnych formatach.

Laserowy skaning i pomiary z milimetrową dokładnością pozwoliły także na stworzenie trójwymiarowych modeli 25 obiektów architektury zabytkowej z terenu całej Polski. Wśród nich znalazło się 16 kościołów drewnianych z epoki baroku, 6 średniowiecznych kościołów murowanych oraz 3 obiekty w ruinie: średniowieczny zamek, barokowa synagoga i drewniany wiatrak. Udało się przy tym odtworzyć z fotorealistyczną dokładnością nie tylko same obiekty, ale również elementy ich oryginalnego wystroju i wyposażenia.

Reklama

Do ogromnej bazy trafiły też m.in. śpuścizny naukowe po wybitnych badaczach, np. po prof. Gerardzie Antonim Ciołku (tzw. „Teki Ciołka”) - bezcenna dokumentacja wybitnego polskiego architekta, urbanisty, badacza budownictwa ludowego, historyka sztuki ogrodowej, planisty ogrodów i wykładowcy akademickiego. Autora wielu publikacji: jak „Ogrody polskie”, „Zarys historii kompozycji ogrodowej w Polsce. Materiały do projektowania”, „Zarys ochrony i kształtowania krajobrazu”, „Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce”. I doradcy w Centralnym Zarządzie Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki. W jego zbiorach znajdują się m.in. plany (w tym unikatowe ręcznie malowane), negatywy oraz księgozbiór tematyczny dotyczący ogrodów rezydencjonalnych, klasztornych, miast i ogrodów miejskich czy słownika ogrodników i twórców ogrodów. Dzięki jego pracy, do dziś możemy cieszyć się pięknymi polskimi ogrodami i parkami.

Wartość zrealizowanego przez NID projektu „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i Cmentarzy wojennych” oszacowana została na 37 mln zł, z czego 31 mln zł pochodzi z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, a pozostała część ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.