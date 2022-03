Wykorzystujemy nasz potencjał najlepiej jak możemy, by pomóc potrzebującym, to nasza rola. Wierzymy, że to sytuacja przejściowa, nasza podstawowa działalność hotelarska nie jest zagrożona – powiedział w programie #RZECZONIERUCHOMOSCIACH Władysław Grochowski, prezes i główny akcjonariusz Grupy Arche.