Jej tytuł „Miasto–Moda–Maszyna” nawiązuje do futurystycznego manifestu Tadeusza Peipera. Jednocześnie wprowadza w wielowątkową opowieść o Łodzi, której historię kształtował przemysł włókienniczy. To on był źródłem energii i dynamiki miasta, jego przemian i transformacji.

Siedziba muzeum mieści w poprzemysłowym kompleksie - w tzw. Białej Fabryce Ludwika Geyera. Kiedyś działały w nim zakłady bawełniane, założone w XIX wieku przez tego przemysłowca. Swoją nazwę Biała Fabryka zawdzięcza jasnym tynkom na elewacjach klasycystycznych budynków. Do II wojny fabryka pozostawała w rękach rodziny Geyerów. Po wojnie uruchomiono w niej Państwowe Zakłady Przemysłu Bawełnianego, które na przełomie lat 50. i 60. XX wieku zaczęto stopniowo przekształcać w przestrzenie muzealne.

Nowa stała ekspozycja w CMW zajmuje trzy pietra o powierzchni 2,5 tys. m kw. I jest wypełniona blisko 400 obiektami z kolekcji muzeum. Powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Łódź: Miasto-Moda-Maszyna materiały prasowe

Ekspozycja ukazuje Łódź od jej dziewiętnastowiecznych, przemysłowych początków, poprzez fabrykancką świetność, potem czasy PRL-u aż do lat po transformacji w końcu XX wieku. Ale narracja nie jest linearna. - Wystawa „Miasto-Moda-Maszyna” to przenikające się wyspy, w których splatają się różnorodne wątki i narracje. Jest jak ogród o rozwidlających się ścieżkach, w których można błądzić i za każdym razem odkrywać na nowo inne konteksty – tłumaczy Agnieszka Wojciechowska-Sej, jedna z kuratorek.

Parter najstarszego skrzydła Białej Fabryki odtwarza atmosferę hali fabrycznej, wypełnionej maszynami: od prostych wrzecion i kołowrotków do pneumatycznych krosien i przędzarek. Można tutaj poznać procesy obróbki lnu, bawełny, wełny na różnych etapach: przędzenia, tkania, drukowania.

Pierwsze piętro opowiada o burzliwej historii miasta, od powstawania wielkich fabryk, poprzez przejęcie ich na własność przez państwo, upadek i bezrobocie, procesy prywatyzacji, aż po rewitalizację fabrycznych kompleksów w czasach współczesnych.

Ostatnia część poświęcona jest modzie. Jej aranżacja przenosi widzów na ulicę Piotrkowską, o której mówi się, że jest najdłuższym wybiegiem modowym Europy. Migoczą neony z lat 70., murale przywołują znaki graficzne dawnych zakładów przemysłowych. Kuszą witryny sklepowe takich marek modowych, jak Telimena, Moda Polska, Nestor czy Cora. Ekspozycję dopełniają fragmenty kronik filmowych i filmów dokumentalnych, nagrania z zapisami historii mówionych i aplikacje odtwarzające nieistniejącą już siatkę łódzkich fabryk.

6 stycznia, z okazji urodzin Ludwika Geyera – założyciela Białej Fabryki, Muzeum zaprasza na wiele wydarzeń towarzyszących wystawie, m.in. oprowadzania kuratorskie i warsztaty tematyczne.