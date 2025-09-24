Sprawa stanęła na agendzie stosunków polsko-niemieckich, ale ona wymaga ogromnego wysiłku po obu stronach i oczywiście pewnej zasadniczej zgody w polskiej polityce. Ja uważam, że powinniśmy dążyć do tego, aby wciągnąć Niemcy do współodpowiedzialności za nasze bezpieczeństwo. To byłaby decyzja o charakterze strategicznym. W naszym interesie leży, aby Niemcy w sposób trwały były związane z nami i naszym regionem, także z Ukrainą.

Dopóki polska racja stanu współgra z ukraińską, jest to możliwe.

Tak, to jest dzisiaj możliwe, ponieważ w Niemczech dokonała się głęboka zmiana w polityce wobec Rosji. Również dlatego, że Niemcy odkryli Ukrainę jako ważnego gracza w polityce europejskiej. Ukraina może zająć miejsce, które kiedyś było uważane za zastrzeżone dla Rosji. Jeśli to się stanie, będzie to historyczna zmiana, oczywiście korzystna dla nas. Niemcy powinni też zrozumieć jeszcze jedną korzyść dla siebie wynikającą z zaangażowania się w bezpieczeństwo Polski. Otóż Republika Federalna, zgodnie z oczekiwaniami jej sojuszników, zaczęła przeznaczać ogromne pieniądze na obronę. Te cztery czy pięć procent niemieckiego PKB to są inne pieniądze niż te, które mogą wydawać kraje o mniejszej sile gospodarczej. To znaczy, że Niemcy wyrosną na potęgę wojskową. Wcale nie jest takie pewne, że ich europejscy partnerzy będą tym zachwyceni. To właśnie Polska powinna Niemcom zaoferować pomoc w zbudowaniu europejskiej akceptacji dla ich nowej roli. To byłaby gra polityczna odpowiadająca powadze sytuacji. Nie twierdzę, że to się na pewno uda, ale warto podjąć taką próbę, pamiętając, że to nie jest sprawa do „załatwienia” w jednej rozmowie. To jest operacja na dłuższy czas. Ja dzisiaj nie widzę w Niemczech wielkiej wyobraźni politycznej, ale to się zmienia, a my powinniśmy ich do tego umiejętnie zachęcać. Mam jednocześnie takie wrażenie, że być może to jest ostatni moment na tego typu polityczne plany. Nie wiem, ile historycznej wrażliwości będą miały nowe pokolenia niemieckich polityków. Już nawet nie mówię o tym, co by się stało, gdyby wpływ na niemiecką politykę zagraniczną zyskali nacjonaliści z AfD. Teraz to słynne „window of opportunity” jest jeszcze otwarte i powinniśmy to wykorzystać.

Dziennik „Süddeutsche Zeitung” skrytykował polskiego prezydenta, między innymi za podsycanie antyniemieckich resentymentów w czasie kampanii wyborczej oraz za to, że zamiast przyjechać do Niemiec i rozmawiać o wspólnym stawieniu czoła Putinowi, wraca do trudnych tematów i przynosi rachunek reparacyjny. Czy to jest na pewno błąd? Czy jednak dzięki temu przypominaniu o winie i o reparacjach możemy coś ugrać jako Polska?

Tu nie chodzi o „ugranie” czegoś. Tu chodzi o nasze bezpieczeństwo w sytuacji, w której mamy realne zagrożenie ze strony Rosji, a system międzynarodowy, w którym znaleźliśmy bezpieczne miejsce po 1989 r., mocno się chwieje. To jeden z punktów zwrotnych w historii Europy. Mamy za sobą ponad 30 lat życia w wyjątkowo dobrym położeniu geopolitycznym. Nie jesteśmy już państwem położonym pomiędzy Rosją a Niemcami. Jesteśmy częścią świata zachodniego wraz z Niemcami. Utrzymanie tego położenia w zmieniających się warunkach wcale nie jest takie proste. Ameryka ogranicza zaangażowanie w Europie i nasze apele czy prośby tego procesu nie zatrzymają. My tu zostaniemy w Europie i musimy to swoje miejsce jak najlepiej ułożyć. Z kim, jeżeli nie przede wszystkim z sąsiadami? Zwrot w polityce amerykańskiej to jest szok. Bez amerykańskiej obecności, bez pomocy Ameryki Europa nie przekształciłaby się tak, jak to się udało po II wojnie światowej. Amerykanie nie tylko bronili Europejczyków, ale także ich „pilnowali”. To się skończyło, w tej drugiej części na pewno. W tej pierwszej miejmy nadzieję, że nie, ale pewności nie ma. Do niedawna Amerykanie byli tzw. jastrzębiami w sprawach rosyjskich, tak jak my. Europa Zachodnia wolała wtedy rolę „gołębia”. Dzisiaj Europa zgodnie przestrzega Waszyngton przed Rosją. Te zmiany trzeba przyjąć do wiadomości.