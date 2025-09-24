Aktualizacja: 24.09.2025 04:53 Publikacja: 24.09.2025 04:46
Janusz Reiter, polski dyplomata, były ambasador w USA i Niemczech.
Foto: PAP/Jakub Kamiński
Jeśli naprawdę chcemy coś osiągnąć, a nie tylko mieć rację, powinniśmy wykreślić słowo „reparacje” i zastąpić je pojęciem „odpowiedzialność”. W żądaniu reparacji będziemy osamotnieni. Oczywiście będą tacy, którzy powiedzą, że mamy rację, ale ja uważam, że w polityce liczy się przede wszystkim efekt, a nie zapał. Historia jest w tym wszystkim ważna. Niemieckie poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo, za terytorialną integralność Polski powinno wynikać właśnie z historii, ale być skierowane w przyszłość. Bo ta integralność jest dzisiaj zagrożona, co uświadomiły wszystkim niedawne ataki rosyjskich dronów na Polskę. W Niemczech obowiązuje zasada, sformułowana przez Angelę Merkel, że bezpieczeństwo Izraela jest częścią niemieckiej racji stanu. Oczywiście, nasza sytuacja jest inna niż Izraela, chociażby przez wspólne członkostwo w NATO, ale mimo to uważam, że jakaś porównywalna deklaracja mogłaby być skierowana do Polski. A za nią powinno pójść też realne wsparcie bezpieczeństwa Polski, co leży też przecież w interesie Niemiec.
To nie jest kwestia kolejności, lecz politycznej racjonalności. Sprawa odszkodowań angażuje ogromną energię w walkę, która nie ma szans powodzenia, zamiast skierować ją na sprawy ważne dla Polski, szczególnie w sytuacji zagrożenia zewnętrznego. Sprawę reparacji zamknęli Amerykanie wraz z Francuzami i Brytyjczykami już krótko po zakończeniu II wojny światowej. Amerykanie doszli do wniosku, że zamiast wyciskać z Niemiec reparacje, trzeba dać im szansę stania się demokratycznym państwem, zakorzenionym w strukturach świata zachodniego i niezagrażającym sąsiadom. To była dalekowzroczna decyzja. I nikt jej nie uchyli 70 lat później dlatego, że my postanowiliśmy otworzyć na nowo rachunki krzywd. Sprawa reparacji została zamknięta, ale pozostała sprawa zadośćuczynienia dla osób pokrzywdzonych przez Trzecią Rzeszę. O tym należałoby rozmawiać z Republiką Federalną – i to pilnie, bo czas nie pracuje dla tych ludzi. Oczywiście, w porównaniu z tymi bilionami, które „krążą” w przestrzeni medialnej, te pieniądze nie robią wrażenia, ale to mogą być realne pieniądze dla ludzi, którzy ich potrzebują. O II wojnie światowej trzeba przypominać, ale jako o lekcji na przyszłość. Od Niemców oczekiwałbym, że w duchu historycznej odpowiedzialności zobowiążą się do wsparcia bezpieczeństwa Polski wychodzącego poza uzgodnione zobowiązania sojusznicze.
Siedem lat temu na łamach „Rzeczpospolitej” przedstawiłem wraz z Sigmarem Gabrielem, byłym ministrem spraw zagranicznych Niemiec, pomysł, aby Republika Federalna przeznaczała część swego budżetu wojskowego na wzmocnienie zdolności obronnych Polski i krajów bałtyckich. Uważałem, że leżałoby to w interesie Niemiec, ponieważ Polska broni również ich bezpieczeństwa na swej wschodniej granicy. Od tego czasu pisałem na ten temat wiele razy i rozmawiałem z czołowymi politykami w Niemczech.
Sprawa stanęła na agendzie stosunków polsko-niemieckich, ale ona wymaga ogromnego wysiłku po obu stronach i oczywiście pewnej zasadniczej zgody w polskiej polityce. Ja uważam, że powinniśmy dążyć do tego, aby wciągnąć Niemcy do współodpowiedzialności za nasze bezpieczeństwo. To byłaby decyzja o charakterze strategicznym. W naszym interesie leży, aby Niemcy w sposób trwały były związane z nami i naszym regionem, także z Ukrainą.
Tak, to jest dzisiaj możliwe, ponieważ w Niemczech dokonała się głęboka zmiana w polityce wobec Rosji. Również dlatego, że Niemcy odkryli Ukrainę jako ważnego gracza w polityce europejskiej. Ukraina może zająć miejsce, które kiedyś było uważane za zastrzeżone dla Rosji. Jeśli to się stanie, będzie to historyczna zmiana, oczywiście korzystna dla nas. Niemcy powinni też zrozumieć jeszcze jedną korzyść dla siebie wynikającą z zaangażowania się w bezpieczeństwo Polski. Otóż Republika Federalna, zgodnie z oczekiwaniami jej sojuszników, zaczęła przeznaczać ogromne pieniądze na obronę. Te cztery czy pięć procent niemieckiego PKB to są inne pieniądze niż te, które mogą wydawać kraje o mniejszej sile gospodarczej. To znaczy, że Niemcy wyrosną na potęgę wojskową. Wcale nie jest takie pewne, że ich europejscy partnerzy będą tym zachwyceni. To właśnie Polska powinna Niemcom zaoferować pomoc w zbudowaniu europejskiej akceptacji dla ich nowej roli. To byłaby gra polityczna odpowiadająca powadze sytuacji. Nie twierdzę, że to się na pewno uda, ale warto podjąć taką próbę, pamiętając, że to nie jest sprawa do „załatwienia” w jednej rozmowie. To jest operacja na dłuższy czas. Ja dzisiaj nie widzę w Niemczech wielkiej wyobraźni politycznej, ale to się zmienia, a my powinniśmy ich do tego umiejętnie zachęcać. Mam jednocześnie takie wrażenie, że być może to jest ostatni moment na tego typu polityczne plany. Nie wiem, ile historycznej wrażliwości będą miały nowe pokolenia niemieckich polityków. Już nawet nie mówię o tym, co by się stało, gdyby wpływ na niemiecką politykę zagraniczną zyskali nacjonaliści z AfD. Teraz to słynne „window of opportunity” jest jeszcze otwarte i powinniśmy to wykorzystać.
Tu nie chodzi o „ugranie” czegoś. Tu chodzi o nasze bezpieczeństwo w sytuacji, w której mamy realne zagrożenie ze strony Rosji, a system międzynarodowy, w którym znaleźliśmy bezpieczne miejsce po 1989 r., mocno się chwieje. To jeden z punktów zwrotnych w historii Europy. Mamy za sobą ponad 30 lat życia w wyjątkowo dobrym położeniu geopolitycznym. Nie jesteśmy już państwem położonym pomiędzy Rosją a Niemcami. Jesteśmy częścią świata zachodniego wraz z Niemcami. Utrzymanie tego położenia w zmieniających się warunkach wcale nie jest takie proste. Ameryka ogranicza zaangażowanie w Europie i nasze apele czy prośby tego procesu nie zatrzymają. My tu zostaniemy w Europie i musimy to swoje miejsce jak najlepiej ułożyć. Z kim, jeżeli nie przede wszystkim z sąsiadami? Zwrot w polityce amerykańskiej to jest szok. Bez amerykańskiej obecności, bez pomocy Ameryki Europa nie przekształciłaby się tak, jak to się udało po II wojnie światowej. Amerykanie nie tylko bronili Europejczyków, ale także ich „pilnowali”. To się skończyło, w tej drugiej części na pewno. W tej pierwszej miejmy nadzieję, że nie, ale pewności nie ma. Do niedawna Amerykanie byli tzw. jastrzębiami w sprawach rosyjskich, tak jak my. Europa Zachodnia wolała wtedy rolę „gołębia”. Dzisiaj Europa zgodnie przestrzega Waszyngton przed Rosją. Te zmiany trzeba przyjąć do wiadomości.
Nie pretenduję do roli czyjegokolwiek doradcy. Jestem „zaangażowanym obserwatorem”. Polsce jest, moim zdaniem, potrzebne przywrócenie zdolności do prowadzenia polityki wobec Niemiec. Trzeba sobie powiedzieć, o co nam właściwie chodzi. Jak sobie wyobrażamy stosunki z Niemcami, jak sobie wyobrażamy Europę. To jest zadanie polityczne i intelektualne, ale ono się nie powiedzie, jeżeli nie będzie społecznego przyzwolenia. Prawdopodobnie środowiska polityczne, które ukształtowały model stosunków polsko-niemieckich po 1989 r., nie odegrają już takiej roli i to nie tylko ze względów pokoleniowych. Nie wyobrażam sobie, żeby można było stworzyć nową wizję stosunków polsko-niemieckich bez udziału środowisk konserwatywnych. One też powinny sobie uświadomić, że jeśli dojdą któregoś dnia do władzy, będą miały niewielkie pole manewru przy zablokowaniu stosunków z Niemcami. Zabieganie o względy Waszyngtonu to nie jest pomysł wystarczający do prowadzenia polityki zagranicznej. Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby język dialogu z Niemcami był twardszy, liczy się treść. Gdybyśmy doszli z Niemcami do porozumienia w sprawie ich udziału w rozbudowie polskiego systemu obronnego, można się umówić na pewną asymetrię w sposobie przedstawiania tego. Ci, którzy żądają reparacji, mogą ogłosić swój sukces. Ci, którzy to żądanie odrzucają, też mieliby do tego prawo.
Nasze stosunki z Ukrainą wymagają nowego impulsu. Czy po to popieraliśmy ten kraj, kiedy wielu uważało go za beznadziejny przypadek, żeby teraz, kiedy on jest w centrum zainteresowania świata, dąsać się na niego? Ukraina to już nie jest biedny kuzyn, któremu wspaniałomyślnie trzeba pomóc. To jest dzisiaj realna siła. Kiedy wojna się zakończy, ten kraj będzie odgrywał w Europie ważną rolę. Jeśli my nie wciągniemy go w naszą grę polityczną, Ukraińcy będą jeździli przez Polskę do Berlina. A my zostaniemy znowu z poczuciem krzywdy. Język pojednania i przyjaźni między narodami pewnie już dzisiaj brzmi zbyt idealistycznie. No to mówmy językiem Realpolitik, ale mówmy, o co nam chodzi i co proponujemy naszym partnerom.
Janusz Reiter
Przewodniczący Centrum Stosunków Międzynarodowych, polski dyplomata, były ambasador w USA i Niemczech
Źródło: Rzeczpospolita
