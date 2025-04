W toku kontroli ustalono, że KG PSP z ww. firmą prowadziła wstępne rozmowy oraz korespondencję dotyczącą przyczyn zniekształcenia dźwięku oraz obniżenia ceny usługi, w wyniku których nie doszło wówczas do wiążących uzgodnień fragment wystąpienia pokontrolnego

Co nastąpiło więc 4 maja 2024 roku? Zdaniem autorów raportu „anomalia nagłośnienia”. Jak zauważają, „Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej powołał 9 maja zespół do spraw oceny przygotowania oraz przebiegu Centralnych Obchodów Dnia Strażaka”, a „prace zespołu zakończyły się sformułowaniem oceny ogólnej jako pozytywnej pomimo mającej miejsce anomalii związanej z nagłośnieniem”. „Ocena ta odnosiła się do działań podjętych przez KG PSP, a nie do jakości wykonanej usługi nagłośnienia przez firmę” – podkreśla Departament Kontroli.

Zauważa, że również firma Visau Multimedia „nie była zadowolona z zaistniałej sytuacji”, jednak twierdziła, że nie była za nią odpowiedzialna. „Firma argumentowała m.in., że 4 maja 2024 roku silne, chwilowe podmuchy wiatru w znaczący sposób przyczyniły się do pogorszenia warunków akustycznych w lokalizacji. W wyniku tego osoby przemawiające na scenie mogły odczuwać dyskomfort, czego skutkiem mogły być trudności w wypowiedziach. Dźwięk docierający do sceny mógł być również zniekształcony przez odbicia i mógł tym samym destabilizować swobodę wypowiedzi mówców” – czytamy w raporcie.

W tym roku rozpisano przetarg na organizację obchodów, który wygrała... ta sama firma, która zajmowała się tym dotąd

Na ile dokument jest obiektywny? Czytając go, można uznać, że kontrolerzy w ogóle nie starali się odnieść do pytania, czy minister był tego dnia w dobrej dyspozycji. Kontrowersje mogą budzić też zalecenia pokontrolne. Z jednej strony kontrolerzy nie mają zastrzeżeń do wyboru firmy. Z drugiej zalecili, by tego typu zlecenia umieszczać w planie zamówień publicznych.