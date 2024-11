CBA w siedzibach Polsatu i TVP. Sprawa dotyczy podpisanych umów

Onet.pl informuje, że powodem działań CBA są umowy zawierane między Polsatem a Telewizją Polską w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Sprawa ma dotyczyć transmisji spotkań piłkarskiej reprezentacji Polski. Dochodzenie dotyczy możliwości niedopełnienia obowiązków i nadużycia uprawnień przez byłe już władze Telewizji Polskiej.

„Trwają czynności, w tym w zakresie zabezpieczenia dokumentacji, w śledztwie wszczętym w dniu 29 kwietnia 2024 r. przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie – a następnie przekazanym w dniu 13 września 2024 r. do dalszego prowadzenia Prokuraturze Okręgowej w Krośnie – w sprawie działania na szkodę Telewizji Polskiej S.A., a to: niedopełnienia obowiązków i nadużycia uprawnień przez osoby obowiązane na mocy przepisów prawa do zajmowania się sprawami majątkowymi podmiotu Telewizji Polskiej S.A. poprzez brak dbałości o majątek spółki, w związku z wyrażeniem zgody i zawarciem z Telewizją Polsat sp. z o.o. umowy o sublicencji na realizację transmisji wydarzeń sportowych, czym wyrządzono Telewizji Polskiej S.A. szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, tj. o czyn z art. 296 §1 i § 3 k.k. i inne” - portal cytuje prok. Martę Kolendowską-Matejczuk z Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

Czytaj więcej Polityka Jacek Kurski: Kiedy nie byłem prezesem TVP, PiS przegrało wybory - Trzeba wyrwać Polskę spod rządów ludzi, którzy prowadzą ją w straszną stronę. Musimy wrócić do władzy i pożegnać Platformę, powiedzieć Tuskowi "auf Wiedersehen, Donald" - powiedział w Polsat News były prezes TVP Jacek Kurski, kandydat PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Umowy TVP z Polsatem. Śledztwo prokuratury

Z przeprowadzonej wewnętrznej kontroli w TVP wynika, że dwie umowy z Polsatem – podpisane w 2018 i 2021 roku – dotyczyły zakupu praw do retransmisji spotkań reprezentacji. Jak informowała w październiku „Gazeta Wyborcza”, negocjacje w tej sprawie mieli bezpośrednio prowadzić ówczesny prezes TVP Jacek Kurski i właściciel Polsatu Zygmunt Solorz.

„Nieudacznicy i beztalencia którzy likwidują Telewizję Polską i zabijają jej oglądalność, od czasu do czasu, próbują sobie poprawić humor jakimś absurdalnym atakiem na sukcesy poprzedników. Tym razem do spółki z trollami Czuchnowskim i Kublik (”Wyborcza„ ujawnia: Na prawach do meczów przegrała TVP. Tak PiS kupował przychylność Polsatu”, 18.10.2024) starają się obrzydzić temat, co do którego nawet wśród oponentów PiS panuje zgoda, że był oczywistym sukcesem Telewizji czasów dobrej zmiany czyli przywrócenie milionom Polaków darmowego dostępu do wysokogatunkowego sportu na otwartych antenach. Za chwilę tutaj mój komentarz i informacja o krokach prawnych wobec oszczerców” - komentował doniesienia Kurski.