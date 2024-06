Jacek Kurski: Kiedy nie byłem prezesem TVP, PiS przegrało wybory

Liczba kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w wyborach w Polsce PAP

Jacek Kurski odpowiada na słowa Mateusza Morawieckiego

Dopytywany, skąd krytyka ze strony byłego premiera, kandydat PiS odparł, że to "samokrytyka". Argumentował, że w okresie od września 2022 r. do grudnia 2023 r. kluczowe funkcje w Telewizji Polskiej pełniły osoby z rekomendacji Mateusza Morawieckiego.

Jacek Kurski nonsensem nazwał ocenę byłego szefa rządu, który mówił o "krzykliwej, napastliwej, agresywnej polityce telewizji publicznej". - Czym to mierzyć? Jeżeli mierzyć wynikiem wyborów Prawa i Sprawiedliwości - chociaż oczywiście nie taki jest cel telewizji publicznej, powtarzam, to jest skutek uboczny dobrej telewizji - to za moich czasów cztery razy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, kiedy mnie nie było, przegrało. Koniec, kropka - powiedział.

Były prezes TVP: Donald Tusk to hejter

Były prezes TVP przyznał, że w PiS są różnice zdań, ale okres przedwyborczy to nie czas na rozmowy o nich. - Jest cel większy. Trzeba wyrwać Polskę spod rządów ludzi, którzy nie mają elementarnych kwalifikacji politycznych i merytorycznych, i prowadzą Polskę w straszną stronę. Musimy wygrać te wybory, potem wybory prezydenckie, wrócić do władzy i pożegnać Platformę, powiedzieć Tuskowi "auf Wiedersehen, Donald" - mówił. - Telewizję Polską oglądali w olbrzymiej większości wyborcy opcji konserwatywnej. Jeżeli ona była robiona dobrze, to mogła ich mobilizować, ale nie jest to celem, tylko skutkiem ubocznym - przekonywał.

Kandydat PiS był też w Polsat News pytany o słowa premiera Donalda Tuska, który powiedział we wtorek na wiecu Warszawie, wymieniając m.in. nazwisko Kurskiego, że listy wyborcze PiS do Parlamentu Europejskiego są tak naprawdę listami gończymi. - Zwykły prymitywny hejter, po prostu zemsta, żadnych propozycji, napuszczanie ludzi. Coś strasznego, to było aż przykre — skomentował Kurski Ocenił, że Tusk przed wyborami "urządza kolejny sabat ośmiogwiazdkowców" (chodzi o wulgarne hasło "j... PiS" - red.).