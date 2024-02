Do wydarzeń w Medyce odniósł się ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz, którego zdaniem polska policja powinna „stanowczo reagować i ukarać tych”, którzy łamią prawo. Ambasador Ukrainy ocenił, że wysypanie zboża to „brak szacunku do pracy ukraińskich rolników w warunkach rosyjskiej agresji, do siebie i innego człowieka”. „Wstyd i hańba, panowie!” - napisał Wasyl Zwarycz.

Ukraiński rzepak wysypany z wagonów. Polska policja potwierdza

Z kolei w piątek nieznani sprawcy wysypali rzepak z wagonów kolejowych, stojących na bocznicy w Dorohusku. Strona ukraińska zapewniała, że ładunek miał jechać do Niemiec.

„Powiem tylko, że bezkarne zbrodnie zawsze wracają. Niezależnie od tego, czy jest to agresja militarna, czy uszkodzone ziarno” — pisał wówczas Kubrakow na Twitterze. Komenda Miejska Policji w Chełmie potwierdziła tamto zdarzenie.



Policja: Soja wysypana z jednego wagonu

O potwierdzenie sobotnich doniesień z Dorohuska zwróciliśmy się do policji. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Chełmie komisarz Ewa Czyż powiedziała, że zgłoszenie o incydencie wpłynęło ok. godz. 8:00. Policjanci udali się na miejsce i stwierdzili, że na bocznicy kolejowej przy stacji w Dorohusku stoi pociąg, który dwa dni temu wjechał z Ukrainy do Polski i prawdopodobnie oczekiwał na odprawę celną oraz kontrolę sanitarną ładunku.

- Dzisiaj Służba Ochrony Kolei ujawniła, że doszło do wysypania soi na torowisko - powiedziała komisarz zaznaczając, że pewna część przewożonej soi została wysypana tylko z jednego wagonu.