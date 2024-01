Pat w sprawie cofania prokuratorów z delegacji

W prokuraturach regionalnych (PR) – jak wynika z odpowiedzi Sieraka – cofnięci z delegacji mieliby być głównie śledczy ścigający przestępczość gospodarczą, finansowo-skarbową i cyberprzestępczość. Aż 15 miałoby „zniknąć” we Wrocławiu, 10 w Lublinie, gdzie indziej - od 3 do 5. „Prowadzą oni i nadzorują skomplikowane, wielowątkowe postępowania”, „zdobyli wysokospecjalistyczną wiedzę merytoryczną w swojej dziedzinie” - wskazuje prok. Sierak. I przywołuje m.in. sprawy o których pisała „Rz”. Np. międzynarodowe śledztwo o oszustwa na platformach inwestycyjnych w którym powołano JIT - wspólny z prokuraturą litewską i łotewską zespół śledczy, któremu szefuje Monika Świrta (oszukani są z całego świata, na 100 mln zł).

Czytaj więcej Prawnicy Apel zastępcy Bodnara do prokuratorów. "Nie ulegajcie presji" - Nie ulegajcie presji medialnej wskazującej na rzekomy chaos w Prokuraturze Krajowej - zwrócił się do prokuratorów Michał Ostrowski, zastępca prokuratora generalnego Adama Bodnara.

Śledztwo we wrocławskiej prokuraturze dotyczy piramid finansowych — akta jednego „liczą ponad 2000 tomów”, w innym szkoda jest na „32 miliony USD” i 90 tys. pokrzywdzonych z całego świata. W kolejnym w Gdańsku odwołanie dotyczy m.in. prokuratorów prowadzących sprawę fikcyjnych sklepów internetowych z 4,5 tys. oszukanych, których „akta liczą 1800 tomów” - wylicza Sierak.

Co zrobi p.o. prokuratora krajowego Jacek Bilewicz

Szkodliwe – według Sieraka – byłoby także cofnięcia z delegacji śledczych z krajówki, gdzie delegowani „wyspecjalizowali się w danej dziedzinie”. Prok. Sierak zlecił jednak analizę, która posłuży do modyfikacji w zakresie niezbędnych delegacji. Ministrowi sprawiedliwości chodziło głównie o „wzmocnienie kadrowe Prokuratur Rejonowych” - np. w Warszawie mają obsadę „nie przekraczająca 50 proc., podczas gdy na tym szczeblu prowadzonych jest ponad 99 proc. wszystkich spraw zarejestrowanych w prokuraturach warszawskich”, i uważa, że nie ma „nie ma przeszkód”, by cofani z delegacji zabrali swoje śledztwa do rejonówek.

Negatywne stanowisko prok. Sieraka nie kończy sprawy. Nie wiadomo, co zrobi p.o. prokuratora krajowego Jacek Bilewicz (według ministra Barski został przywrócony do służby z naruszeniem przepisów, więc nieskutecznie). Czy cofnie delegacje? Póki co Barski skierował Bilewicza do pracy w Biurze Prezydialnym.

Tymczasem batalia o władzę w prokuraturze trwa, panuje wyczekiwanie, i coraz mocnej zarysowują podziały. Młodsze pokolenie śledczych uważa, że to Dariusz Barski nadal jest prokuratorem krajowym i może być odwołany tylko za zgodą prezydenta. Starsi stażem i wiekiem mają przychylać się do stanowiska ministra i go popierają, uznając p.o. Jacka Bilewicza. W sieci pojawił się apel z głosami poparcia dla ministra – jednak znaczna część jego zwolenników ukryła swoje nazwiska.